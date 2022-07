Dacia Spring Comfort Plus

Peste 5000 de bucati vandute intr-un an de zile, pe segmentul Vehicule Electrice, nu multe branduri se pot lauda cu o asemenea performanta, pe o piata totusi destul de pretentioasa, cum este cea din Romania. Si totusi, Dacia a reusit, cu modelul Spring. Nu reluam discutia, unde e facuta masina, cat din ea e Dacia, China, etc, nu are rost.

Mult mai important e sa vedem o parte din calitatile care au facut posibil acest rezultat, si, desigur, sa nu ignoram cadrul legislativ si stimulativ, oferit de programele Rabla, fara de care, cu siguranta, performanta nu ar fi fost posibila.

Nu stim cat vor mai dura aceste stimulente, daca valoarea lor se va mentine si in anii urmatori, inca de la prima aparitiei a Daciei Spring am tras concluzia logica, pretul final e format din pretul de cost+profitul aferent, desigur, alaturi de componentele clasice in formarea componentei pret, la care se adauga fix sau aproximativ valoarea stimulentului din fiecare tara. Asta ca sa judecam corect pretul final, inainte de reducerile posibile prin intermediul Ministerului Mediului…

Dar, nu asta e important. Ci faptul ca masina are succes, faptul ca pentru o anumita categorie de oameni, cu un set particular de criterii, masina este perfecta. Daca stai la curte, faci naveta cam sub 120 km distanta de locuinta, ai unde sa incarci, fie acasa, fie la job, sau ai nervi sa incarci gratuit in diversele puncte unde se mai poate chestia asta, da, Spring e solutia nr. 1, fara discutie…