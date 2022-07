Suzuki S-CROSS Hybrid 48V 1,4l BoosterJet AT6 AllGrip Luxus

Au trecut ceva ani de cand incoronam Vitara ca fiind un best-buy la momentul respectiv, si din ce am observat de atunci, am cam avut dreptate. Si piata mi-a dat dreptate. Astazi insa, avem un alt candidat, tot de la Suzuki, respectiv un S-Cross, care prin tehnologie si pachetul total oferit se pare ca nu prea lasa sanse Vitarei.

Cu ampatament mai mare cu 10 cm, S-Cross ofera in primul rand spatiu in spate, adica masina devine acceptabila cu 5 adulti in interior, in plus, fiind generatie noua, vine cu un tren de rulare si un sistem infotainment superior.

Desigur, si preturile Suzuki tin pasul cu vremurile, adica au crescut mult, insa sa fim atenti la detalii: transmisie automata Aisin cu 6 trepte, motor 1.4l BoosterJet cu mild hybrid 48V, plus tractiune integrala AllGrip si moduri de condus? Pai e deja greu de gasit un concurent real pentru acest pachet oferit de Suzuki…

De evitat versiunea cu trapa, vara e un cosmar, interiorul se incalzeste foarte tare, economisiti banii aia si nu veti regreta…