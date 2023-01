Cupra Formentor VZ 2.0l TSI 310 CP DSG 4Drive

Brandul Cupra nu mai e nou, deja, are ceva timp pe piata si pare sa ofere modele destul de interesante pentru clientela interesata sa paraseasca segmentul de vehicule comune. Desigur, asta se face prin tehnologie, design, performante si pret. Am testat un Formentor VZ, cu 310 CP si un pret care poate parea mare pentru multi, insa din ce am observat pe strazi, e modelul cel mai des intalnit al acestei marci, asadar design-ul este clar un succes.

Mi-a placut foarte mult masina, e o imbinare fericita de sportivitate cu un interior aerisit, modern, pentru ce putere are nici macar nu consuma mult si e scutita si de electrificarea fortata de care a “beneficiat” industria auto in ultimii ani. Adica e inca un model ce are un motor ICE, in adevaratul sens al cuvantului, daca vreti.

Un punct negativ care nu poate fi trecut cu vederea, comenzile de sub display-ul central nu sunt luminate, si se pare ca asa e si la alte modele ale grupului din care face parte Cupra, dar e posibil sa urmeze o modificare pozitiva in sensul asta, plangerile clientilor au fost ascultate si vom avea iluminare si in acea zona.

In ansamblu, impresiile sunt eminamente bune, ma atrage mult exteriorul, este o linie de design moderna si intriganta, sportiva, dinamica, atletica, din fericire sustinuta de un motor cu pedigree, ce provine de la modele sportive ale grupului, Golf R fiind doar un exemplu.