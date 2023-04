Dacia Jogger Hybrid 140 SL EXTREME 7S

Sandero, numarul 1 la vanzari in Europa, Duster, locul 3 la SUV, si Dacia tocmai a anuntat 100 000 de Jogger produse la fabrica de la Mioveni. Spring se vinde pe sub mana si noile Duster si Bigster se incalzesc pentru a-si face aparitia pe scena auto. Sa fie oare Dacia un brand de succes?

Este, pentru ca au in oferta acum si cel mai ieftin model hibrid cu 7 locuri, adica Jogger Hybrid 140, si da, pretul e mare, pentru ca lumea e inca in agitatie si preturile au explodat in auto deja de peste un an de zile.

Dacia doar urmeaza trendul si, cum am spus si alta data, poate ca si in cazul lor, dar si al altora, se urmareste o alta reteta de profit, adica o marja mai mare la mai putine masini vandute, fata de anii anteriori, unde se vindeau volume mari la marje de profit mai mici.

Dupa mai bine de 700 km cu Jogger Hybrid 140, pot sa vad ca in continuare e destul de mult compromis in masina, insa in partile esentiale, hibridul e ce trebuie. Consum mediu real 4,8-5,1l la 100 km parcursi, sub 5 in Bucuresti, dinamic sta foarte bine si nu ai restrictii de spatiu fata de variantele pe benzina (dispare insa roata de rezerva).

Pentru un anumit segment de clienti, Jogger Hybrid 140 nu are rival…