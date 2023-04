Nissan Qashqai e-POWER 188 CP 2WD TEKNA PLUS

De la bun inceput o zic, am fost sceptic dar m-am vindecat. Probabil cel mai apropiat de experienta unui vehicul electric, Qashqai e-POWER e doar un hibrid, care insa merge electric tot timpul, iar motorul termic serveste doar pentru generarea de energie electrica.

Un fel de scarpinat invers, ar zice unii, incluzandu-ma si pe mine aici, dar rezultatul m-a lasat cu gura cascata. Senzatiile oferite de masina sunt fara egal.

Am mai avut Qashqai, deci in aceste 3 filme doar completam experienta testului complet de acum ceva timp, insa pentru mine cel putin, daca banii nu ar fi o problema, n-as concepe un Qashqai cu motor termic, experienta cu e-POWER m-a convins.

O abordare neconventionala extrem de reusita, in ideea ca si fiabilitatea sistemului hibrid sa fie macar la nivelul cu care eram obisnuiti de la sistemele ICE.

Minusuri? Da, sunt, mai putin antifonata sau asa se simte cel putin in zona de sub 100 km/h, fata de versiunea cu CVT si motor termic, deja prezentata, in plus, cel putin in acest moment, nu exista disponibila o varianta cu tractiune integrala.

Sistem e-POWER cu doua motoare electrice, unul in fata si unul in spate, exista pe X-Trail, daca ar fi fost si pe Qashqai, cred ca vanzarile ar fi decolat. Oricum, sunt destule pe strada, deci se cauta, insa voi urmari si cred ca din ce in ce mai multe logo-uri e-POWER vom vedea in trafic…