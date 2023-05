Jeep® Avenger își face debutul în România

Noul Jeep Avenger, primul vehicul electric cu baterii (BEV) al mărcii, a fost lansat în România.

Prețurile pornesc de la 27.500 Euro cu TVA inclus prin Rabla Plus

Proiectat și construit în Europa, primul Jeep BEV cu zero emisii, întruchipează ADN-ul mărcii.

Avenger are dimensiuni compacte la exterior, dar este incredibil de spațios la interior, cu flexibilitate și spațiu pentru pasageri și bagaje. Dinamic și ușor de manevrat în același timp.

Foarte capabil, avansat din punct de vedere tehnologic și sigur, cu capacitate de conducere automată practică, este un vehicul perfect atât pentru off-road, cât și pentru uzul urban.

Jeep Avenger se potrivește perfect nevoilor clienților europeni, datorită combinației sale unice de capacitate, stil, funcționalitate și tehnologie.

Noul sistem de propulsie electric combină un motor electric unic la 400 de volți pentru a oferi o autonomie fără stres de până la 400 km WLTP și de până la 550 km în oraș.

Capacitatea sa de încărcare rapidă permite obținerea dozei zilnică de energie în doar câteva minute.

Jeep Avenger este Mașina Anului 2023 în Europa.

Jeep Avenger complet electric își face debutul pe piața din România.

Introducerea modelului Jeep Avenger în Europa marchează începutul următoarei etape de electrificare a mărcii Jeep – valul BEV – care va aduce pe piață patru vehicule complet electrice până în 2025. Până la sfârșitul anului 2030, vânzările europene ale mărcii Jeep vor fi 100% pur electrice. Acesta este modul în care Jeep va sprijini obiectivele Stellantis de carbon net-zero.

Prezentând noul Jeep Avenger complet electric, Eric Laforge, șeful mărcii Jeep în Europa, a declarat: “Avenger este alegerea potrivită pentru cei care caută o mașină compactă, robustă și “cool”, care oferă tehnologie de ultimă generație, spațiu și confort, oferind în același timp multă distracție. Este ideal atât pentru naveta zilnică, cât și pentru a merge în vacanță, pentru cumpărături, pentru a călători, pentru a merge în cluburi și pentru a petrece timp cu prietenii. Cu Avenger puteți face orice și puteți merge oriunde”.

O călătorie de succes evidențiată de către clienți și recunoaștere mediatică

Dezvăluit în cadrul Salonului Auto de la Paris din 2022, Jeep Avenger a fost deja apreciat atât de clienți, cât și de experții din domeniu. Chiar înainte ca primele vehicule să fi fost livrate clienților din Europa, noul Jeep Avenger complet electric a atras recunoașterea mass-media, fiind desemnat, printre altele, Mașina Anului 2023 și Cel mai bun SUV de familie în cadrul premiilor Women’s World Car of the Year (WWCOTY) 2023.

Aspecte precum siguranța, calitatea, prețul, designul, ușurința în conducere, beneficiile și amprenta asupra mediului sunt luate în considerare de jurați atunci când își exprimă votul. Avenger s-a remarcat prin designul său îndrăzneț, capacitatea excelentă în off-road și pentru că este “un angajament față de viitor pe care clienții îl vor aprecia”.

O călătorie de succes evidențiată și de interesul clienților: peste 20.000 de unități au fost precomandate deja în Europa.

Dezvoltat având în vedere nevoile specifice ale clienților europeni

Proiectat și produs ca un Jeep încă din prima zi, Avenger aduce ADN-ul Jeep într-un SUV compact cu o combinație unică de capacitate, stil, funcționalitate și tehnologie. Avenger este fabricat în totalitate în Europa și a fost proiectat pentru a se potrivi perfect nevoilor clienților europeni, cu caracteristici care includ:

Design funcțional : Avenger a fost conceput pentru a oferi protecție la 360° și libertate totală de mișcare. Protecția sa împotriva șocurilor la 360 de grade, blocurile optice protejate și încastrate, precum și scuturile de protecție turnate îl fac partenerul ideal de călătorie în mediul urban și în afara drumului.

: Avenger a fost conceput pentru a oferi protecție la 360° și libertate totală de mișcare. Protecția sa împotriva șocurilor la 360 de grade, blocurile optice protejate și încastrate, precum și scuturile de protecție turnate îl fac partenerul ideal de călătorie în mediul urban și în afara drumului. Dimensiuni compacte : cu o lungime de 4,08 metri, este cel mai compact Jeep dar oferă suficient spațiu pentru cinci persoane cu lucrurile lor.

: cu o lungime de 4,08 metri, este cel mai compact Jeep dar oferă suficient spațiu pentru cinci persoane cu lucrurile lor. Interior spațios și versatil: interiorul lui Jeep Avenger continuă premisa “design to function” și dispune de mult spațiu pentru obiectele de uz zilnic. Acesta oferă 34 de litri de spațiu de depozitare în interior, echivalentul unui bagaj de mână. Portbagajul de un metru lățime, cu o formă pătrată, este, de asemenea, spațios și extrem de versatil. Fiecare compartiment a fost proiectat cu gândul la flexibilitate și modularitate: tunelul central poate fi organizat în mai multe buzunare de depozitare modulare prin intermediul unui separator care poate fi mutat – sau chiar îndepărtat. Datorită unor soluții originale, cum ar fi separatorul flexibil pentru suportul de pahare și capacul magnetic pliabil, întregul conținut al unui bagaj de cabină poate fi depozitat în aceste cutii.

interiorul lui Jeep Avenger continuă premisa “design to function” și dispune de mult spațiu pentru obiectele de uz zilnic. Acesta oferă 34 de litri de spațiu de depozitare în interior, echivalentul unui bagaj de mână. Portbagajul de un metru lățime, cu o formă pătrată, este, de asemenea, spațios și extrem de versatil. Fiecare compartiment a fost proiectat cu gândul la flexibilitate și modularitate: tunelul central poate fi organizat în mai multe buzunare de depozitare modulare prin intermediul unui separator care poate fi mutat – sau chiar îndepărtat. Datorită unor soluții originale, cum ar fi separatorul flexibil pentru suportul de pahare și capacul magnetic pliabil, întregul conținut al unui bagaj de cabină poate fi depozitat în aceste cutii. Sistem de propulsie sustenabil: Avenger oferă zero emisii și 100% aventură și pasiune, cu o autonomie electrică de până la 400 km WLTP și de până la 550 km în oraș*, pentru a merge cu adevărat oriunde. Modul de încărcare rapidă standard permite reîncărcarea a 30 km în 3 minute și trecerea de la 20 la 80% în 24 de minute.

Avenger oferă zero emisii și 100% aventură și pasiune, cu o autonomie electrică de până la 400 km WLTP și de până la 550 km în oraș*, pentru a merge cu adevărat oriunde. Modul de încărcare rapidă standard permite reîncărcarea a 30 km în 3 minute și trecerea de la 20 la 80% în 24 de minute. Tehnologie de ultimă generație: Capacitatea de utilizare pe toate tipurile de teren și în orice condiții meteorologice se traduce în distracție și siguranță, iar Avenger este lider în segmentul B-UV în ambele privințe. O serie completă de caracteristici de siguranță și ADAS care, în versiunea electrică, asigură o autonomie de conducere de nivel 2, includ: monitorizarea unghiului mort, frânare automată de urgență cu protecție pentru utilizatorii vulnerabili ai drumului (pietoni și bicicliști), parcare automată și cameră spate de 180 de grade cu vedere tip dronă.

Capacitatea de utilizare pe toate tipurile de teren și în orice condiții meteorologice se traduce în distracție și siguranță, iar Avenger este lider în segmentul B-UV în ambele privințe. O serie completă de caracteristici de siguranță și ADAS care, în versiunea electrică, asigură o autonomie de conducere de nivel 2, includ: monitorizarea unghiului mort, frânare automată de urgență cu protecție pentru utilizatorii vulnerabili ai drumului (pietoni și bicicliști), parcare automată și cameră spate de 180 de grade cu vedere tip dronă. Conectat permanent: creat pentru clienții “mereu conectați”, noul Jeep Avenger asigură o experiență digitală excelentă la bord. Sistemul Uconnect Infotainment cu ecran de 10,25 inci, combinat cu un cluster digital complet, disponibil în două variante (7 și 10,25 inci), este oferit în standard.

Sistemul de infotainment a fost conceput pentru a oferi o experiență de utilizare asemănătoare cu cea a unui smartphone, cu proiecție wireless Android Auto și Apple CarPlay pentru smartphone-uri, funcție “mix&match” pentru a vă construi propria interfață (până la 5 pagini, până la 12 widget-uri pe pagină), navigație încorporată, asigurată de TomTom, cu recunoaștere vocală naturală îmbunătățită și actualizare over-the-air.

Datorită serviciilor Uconnect™ Services și aplicației mobile Jeep®, clientul poate ține legătura cu Avenger oriunde și oricând. Cu aplicația mobilă Jeep, utilizatorii pot localiza mașina, pot bloca și debloca portierele, pot verifica nivelul bateriei, pot programa încărcarea bateriei și pot activa sistemul de climatizare. Toate acestea direct de pe smartphone-ul lor, atingând ecranul sau prin intermediul asistentului vocal.

Noutățile în materie de navigație se referă la parcarea stradala și la recunoașterea vocală naturală. Prima vă ușurează viața atunci când vă aflați în oraș pentru a găsi locuri de parcare pe drumul public fără a pierde timp. Astfel, sistemul dispune de date care îi permit să identifice statistic cele mai disponibile străzi în ceea ce privește locurile libere. Funcționează un pic ca și cum cineva ți-ar spune numele străzilor unde există o șansă mai mare de a găsi locuri de parcare, căutând locuri publice de încărcare și afișând harta dinamică a intervalului.

Cea de-a doua face posibilă accentuarea sentimentului de siguranță în timpul condusului. Într-adevăr, a purta o conversație în timp ce conduceți mașina cu smartphone-ul în mână înseamnă să înmulțițiți cu 3 riscul de accident și cu 23 atunci când citiți un SMS. De asemenea, a putea vorbi și a fi înțeles de sistemul de navigație fără a fi nevoit să repeți sau să schimbi este complet sigur. În noul sistem de navigație, recunoașterea vocii umane a fost îmbunătățită pentru a crește eficiența și înțelegerea acțiunilor solicitate. Și, bineînțeles, a avea o navigație conectată înseamnă, de asemenea, a avea certitudinea de a ști întotdeauna încotro să mergi, deoarece nu este necesar să fii mereu conectat la internet pentru a-ți urmări drumul. Fără deconectarea navigației atunci când treceți prin tuneluri sau în parcări. Un alt avantaj al navigației este și faptul că harta este actualizată în fiecare săptămână fără nicio acțiune din partea clientului. Acesta este doar informat de actualizarea care a fost făcută pentru ca el să fie conștient de aceasta.

Pentru a crește și mai mult gradul de utilizare, au fost adăugate unele dotări Premium, cum ar fi hayonul electric hands-free, o echipare rară și distinctivă în această categorie de mașini, care pe Avenger vine standard pe cele mai bine vândute versiuni de echipare Altitude și Summit, scaunul șoferului îmbrăcat în piele, reglabil electric, cu funcție de masaj, iluminarea ambientală multicoloră și plafonul panoramic. Toate acestea combină caracterul practic și avantajele funcționale cu o notă cool.

Cea mai importantă capacitate

O expresie pură a “Libertății concentrate”, Avenger oferă performanțele mărcii Jeep într-o formă compactă, pentru a garanta liniștea sufletească în orice condiții atmosferice. Agil, reactiv și plăcut de condus, oferă niveluri de performanță dinamice datorită cuplului său instantaneu și se remarcă prin silențiozitate. Noul Avenger este primul vehicul Jeep cu tracțiune față echipat standard cu Selec-Terrain® și Hill Descent Control, care, împreună cu garda la sol de 200 mm, unghiul de atac de 20 de grade și unghiul de degajare de 32 de grade, îl transformă într-un vehicul cu o capacitate off-road neașteptată pentru acest segment și asigură protecție maximă și în viața de oraș, de exemplu atunci când urci o rampă de parcare abruptă.

Pentru a-și îmbunătăți unghiurile, Avenger adoptă noua platformă electrică modulară e-CMP2, care a fost personalizată în mod semnificativ cu reglaje specifice pentru a oferi cea mai bună capacitate JEEP din clasa sa, nu mai puțin de 60% din componentele sale fiind dedicate în totalitate JEEP.

Plecând de la această platformă, consolele față și spate au fost reduse la minimum, având zone de protecție complet noi, care sunt cu 30 mm mai scurte și oferă aceeași performanță de absorbție a energiei.

Vehiculul a fost înălțat pentru a maximiza garda la sol, punctul cel mai de jos fiind scutul motorului, unde există 209 mm la nivelul suspensiei și până la 223 mm la nivelul scutului bateriei.

De remarcat faptul că partea inferioară a caroseriei Avenger este complet plată, fiind proiectată pentru a proteja bateria și motorul de deteriorări îmbunătățind în același timp eficiența aerodinamică.

Dar Avenger întruchipează perfect “sufletul dual” Jeep și este la fel de capabil pe șosea ca și în offroad. De fapt, pentru cea mai bună “capacitate pe șosea”, datorită dimensiunilor sale compacte și agilității, oferă o rază de bracaj de doar 10,5 metri, ceea ce este ideal pe aleile unui centru istoric al orașului, precum și pe trasee sinuoase în offroad.

În plus față de toate acestea, Avenger oferă un confort de top la rulare, combinat cu manevrabilitatea extraordinară. Spre exemplu, atunci când se reglează sistemul de suspensie, forța de amortizare este mărită cu 20%. Astfel, am redus accelerația verticală a caroseriei cu 20%, ruliul caroseriei cu 12% și accelerația în tangaj cu 18%, pentru ca Avenger să fie întotdeauna foarte confortabil – atât în utilizarea offroad, cât și în filtrarea denivelărilor de pe drumurile obișnuite.

Sistem de propulsie electrică complet nou

Avenger oferă un consum de energie lider de clasă, de 15,4 kWh la 100 km în ciclul WLTP. Acest rezultat este posibil datorită eficienței extreme a noului sistem de propulsie, dar și datorită masei reduse a vehiculului – doar 1.500 de kilograme. Acest lucru se datorează dimensiunilor compacte ale vehiculului, dar și eficienței extreme la capitolul greutate.

Pentru a extinde autonomia, fiecare element specific Avenger a fost dezvoltat pentru a obține performanțe și eficiență maxime. Punctul de plecare a fost arhitectura electrică ușoară și eficientă eCMP2.

Motorul electric complet nou a îmbunătățit autonomia cu 5%, bateria complet nouă ne-a oferit un alt beneficiu de 12%, iar încă 5% a fost obținut prin aerodinamică, raportul de transmisie și anvelope.

De asemenea, contribuie și pompa de căldură standard – deoarece crește autonomia cu până la 10% în condiții de căldură și frig extreme.

Unitatea de propulsie M3 adoptată pe Avenger este un e-motor de 400 volți de generația a doua, foarte eficient. Este prima unitate de propulsie lansată de eMotors – joint-venture-ul STELLANTIS 50/50 cu NIDEC, și furnizează 115 kW, ceea ce este echivalentul a 156 CP și 260 Nm de cuplu maxim.

Un alt element cheie care permite o autonomie ridicată este bateria. Noua baterie de 54 kWh a lui Avenger este produsă tot de STELLANTIS în fabrica din Tychy și oferă o densitate energetică de top, împreună cu un raport excelent între energia nominală și cea utilizabilă – care este de 51 kWh. Pachetul de baterii este alcătuit din 17 module și 102 celule cu chimie NMC 811 Litiu-Ion.

Sistemul de baterii este foarte compact și este amplasat sub scaunele din față și din spate și sub tunelul central, cu un impact practic zero asupra vehiculului. Să luăm în considerare faptul că bateria este de două ori protejată: prin garda la sol ridicată și prin scuturi de protecție specifice sub caroserie, a căror rezistență în caz de impact depășește cerințele celor mai stricte reglementări.

Un alt element cheie al propulsiei electrice a lui Avenger este sistemul de încărcare. Chargerul standard de la bord suportă încărcări la 100 kW în curent continuu (ceea ce corespunde unei încărcări de la 20 la 80% în 24 de minute în modul de încărcare rapidă) și 11 kW în curent alternativ (ceea ce corespunde unei încărcări de la 0 la 100% în 5 ore și jumătate atunci când este conectat la o stație publică). Puterea și cuplul ridicate și o calibrare specifică a grupului motopropulsor electric îi permit lui Avenger să ofere o plăcere fără compromisuri de a conduce pe șosea și în afara drumului pe o platformă compactă.

Sistemul a fost dezvoltat și testat pentru a rezista în condiții meteo extreme: până la minus 30 de grade Celsius pe drumurile de iarnă și până la plus 40 de grade în plină vară.

În cele din urmă, aerodinamica contribuie în mod important la eficiență și la autonomia mare. Datorită unei suprafețe frontale de numai 2,25 metri pătrați și a unui coeficient de rezistență la înaintare de numai 0,33, Avenger este una dintre cele mai bune mașini din categoria sa, în ceea ce privește răspunsul aerodinamic.

Gamă simplă și completă și prețuri

În cazul lui Avenger, caracteristicile distinctive sunt standard de la nivelul de bază cu patru versiuni de echipare pentru a face din capabilitate, siguranță și conectivitate un standard și pentru a diferenția versiunile de echipare în funcție de misiunea lor specifică.

Echiparea Avenger dispune de un display infotainment de 10,25 inch care oferă o experiență asemănătoare cu cea a unui “smartphone”. Este dotat cu Selec Terrain și Hill Descent Control pentru condus pe toate drumurile și în orice condiții meteo – …așa cum este “de la sine înțeles” la un Jeep.

În plus, integrează și sisteme de siguranță de ultimă generație, precum Autonomous Emergency Braking, Traffic Sign Recognition și Lane Keep Assist.

Echiparea Longitude întruchipează latura cool a capabilităților, oferind mai mult stil și mai mult confort cu jante din aliaj de 16 inch, plus senzori de parcare spate, sistem climatizare automat și faruri full LED.

Echiparea Altitude oferă mai multă tehnologie și exclusivitate, cu scaune Premium asortate cu bordul și accentele interioare argintii dedicate, cluster digital de 10,25 inch și hayon electric hands-free, plus Cruise Control Adaptiv și jante pe 17”.

Echiparea Summit, vârful de gamă: faruri și lumini spate full LED, proiectoare ceață LED, lumină ambientală multicoloră, conducere autonomă de nivel 2, senzori de parcare la 360 de grade și cameră video spate cu vedere de sus stil dronă, jante 18”

Paleta cromatică – în care culorile corespund elementelor naturii – este compusă din Ruby (roșu), Volcano (negru), Stone (gri nisip), Lake (albastru deschis) Sun, Granite și Snow. Toate culorile – cu excepția Volcano – pot fi combinate cu un plafon negru.

Prețurile Avenger sunt simple și inclusive: în România Jeep Avenger pornește de la 38.900 euro cu TVA inclus, pentru a deveni 27.500 Euro net prin programul Rabla Plus. Comenzile sunt acum deschise.

Accesorii autentice Jeep

Estetica noului Avenger este un simbol al personalității noului SUV Jeep®, care a fost proiectat pentru a fi customizabil și pentru a oferi o gamă largă de personalizări. Acesta oferă aventură și performanță, dar și un stil superior. Este posibil să personalizați Avenger în mai multe moduri, în conformitate cu sloganul “make it yours”. Există peste 150 de accesorii autentice Jeep, pentru a oferi posibilități suplimentare de personalizare modelului Jeep® Avenger, de la stil la confort și de la siguranță la activități de agrement.

Clienții pot alege dintre numeroasele personalizări exterioare și interioare și pachete estetice cu designul distinctiv X-camo: de la elementele grafice pentru capotă la carcasele pentru oglinzile exterioare și interioare, de la pragurile din aluminiu la covorașele din cauciuc pentru compartimentele interioare, de la tapițeria pentru tunelul central la tava reversibilă pentru portbagaj. Sunt disponibile, de asemenea, pachete estetice în alb și portocaliu, inclusiv rama grilei frontale și carcasele oglinzilor exterioare și interioare. În plus, datorită elementelor grafice modulare pentru capotă și plafon, clienții pot decide în mod liber cum să își customizeze vehiculul: linii simple sau duble, doar pe capotă sau pe capotă și plafon. În cele din urmă, Avenger-urile electrice pot fi îmbunătățite cu accesorii cu accente albastre distinctive: de la jantele de 18″ Glossy Black & Blue Coated la capace de roți cu logo-ul Jeep® albastru, de la elementele grafice X-camo pentru capotă cu logo-ul Avenger albastru la elementul pentru tunelul central cu logo-ul “e” albastru embosat.

Covorașele din mochetă și din cauciuc, protecțiile față și spate pentru noroi, funcționalitatea interioară (cuier pentru haine și suport pentru tablete, masă pliantă și cârlig) și transportul exterior (bare de plafon, suport pentru biciclete și schiuri, suport pentru sporturi nautice și portbagaj pentru plafon), siguranță la interior (scaune pentru copii și cușcă pentru animale de companie) și siguranța exterioară (alarmă auto și asistență la parcarea din spate, bolțari antifurt și truse de prim ajutor și de urgență) completează gama.

Și, în sfârșit, accesorii pentru încărcarea vehiculelor electrice: de la cabluri de încărcare la easyWallbox și de la eProwallbox în colaborare cu Free2Move eSolutions la încărcătoare universal plus genți de transport pentru cabluri.

*Consumul de energie electrică Jeep® Avenger Full-Electric Range (kWh/100 km): 15,9 – 15,4; emisii de CO2 (g/km): 0. Valori de omologare de tip determinate pe baza ciclului combinat WLTP, actualizate începând cu martie 2023. Valorile indicate sunt în scop comparativ.

Important: valorile reale ale consumului de energie electrică pot fi puternic diferite și pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de diverși factori, cum ar fi: opțiunile, frecvența de reîncărcare electrică per kilometru parcurs, temperatura ambiantă, stilul de condus, viteza, greutatea totală, utilizarea anumitor echipamente (aer condiționat, încălzire, radio, navigație, lumini etc.), tipurile și starea pneurilor, condițiile de drum, condițiile climatice externe etc.

Autonomie Jeep® Avenger Full-Electric autonomie: 400 – 394 km. Valoare de omologare de tip determinată pe baza ciclului combinat WLTP, actualizată începând cu martie 2023. Valoarea indicată este în scopuri comparative.

Important: autonomia reală poate fi puternic diferită și poate varia în funcție de: opțiuni, condiții de utilizare a autovehiculului (stil de condus, viteză, greutate totală etc.), utilizarea anumitor echipamente (aer condiționat, încălzire etc.), tipuri de anvelope, condiții de drum, condiții climatice externe. Pentru mai multe informații specifice și detaliate despre autonomia electrică a gamei Jeep® Avenger Full-Electric și despre diverși factori care influențează această autonomie electrică, vă rugăm să consultați site-ul oficial Jeep®.