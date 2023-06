Nissan Juke HEV 143 2WD N-Design

Intr-o lume in schimbare, n-aveam cum sa nu primim un hibrid actual pe Nissan Juke. Normal, la un pret adaptat realitatilor din ziua de azi, adica inflatiei, in primul rand. Primele observatii, mai mult sau mai putin pozitive, dintr-un motiv care imi scapa, nu au folosit acelasi sistem ca la Captur, respectiv comanda shift by wire pentru cutia de viteze, si, cireasa de pe tort, nu au prevazut un buton B sau o pozitie B.

Am vazut asta si la Mitsubishi ASX, ultimul model. Nu e neaparat o mare chestiune negativa, dar experienta de condus ar fi fost diferita si potentialul de economie maximizat.

In rest, masina merge bine, sistemul e incercat de noi pe mai multe masini, inclusiv pe Dacia, Jogger mai exact, masina cu care am si facut comparatia in filmare, pentru ca aproape am trecut dintr-una in alta, testele fiind programate la putin timp intre ele. Imi pare rau, dar am constatat ca acel B de la Dacia si setarea mai sportiva a sistemului de pe Juke au condus la o experienta diferita, daca Juke se simte mai dinamic, Jogger e clar mai economic si acel B face toata treaba.

Nu mai insist asupra faptului ca lumea auto se schimba si ca trebuie sa ne evaluam foarte atent optiunile atunci cand cumparam o masina. Daca stati mult in oras si aveti unde incarca, un vehicul EV e imbatabil, daca insa mixul de km necesita o masina hibrid, da, puteti sa va uitati la Juke, dar pretul nu prea il recomanda…