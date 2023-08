Subaru Solterra EV Premium

O surpriza in palmaresul nostru, am prins un Subaru Solterra, din ce stiu singurul model adus oficial in Romania, de Auto Kino Brasov. Daca sunt mai multe masini in tara, cu atat mai bine, ideea e ca dupa experienta cu BZ4x eram destul de sceptic si totusi masina mi-a placut foarte mult. Nu de tot, e adevarat…

Ca sa nu ne lungim, ca deja avem 6 filme mai jos, un rezumat scurt, cu bune si rele, confort foarte bun, garda la sol mare, 21 cm, tractiune integrala performanta, practic unul din cele mai bune vehicule electrice pentru cei care vor sa mai iasa si de pe asfalt. Consum decent, 18 kWh/100 km, multimedia (cu sistem audio cu semnatura) surprinzator de coerenta, portbagaj mediu, fara stergator pe spate, design interesant dar discutabil (unora le place, altora nu), multa tehnologie la bord.

Parti mai putin placute, incarcarea pe AC este limitata de folosirea din fabrica a unui sistem de incarcare “imprumutat’ de la PHEV-urile Toyota, care duce doar 7 kW si asta de la o statie monofazata, in timp ce incarcarea DC pe 150 kW, desi promitatoare, are o curba de incarcare ciudata.

Aceasta permite incarcarea cu 150 sau 100 kW pentru putin timp dupa care puterea de incarcare scade destul de dramatic, in zone de 50-40, iar pe ultima suta (de la 80 la 100%) poti atinge si o ora jumatate. Din fericire, se pare ca dupa 10 ani, degradarea bateriei nu va depasi 10%, dar eu as umbla la software si as indulci putin problema asta, pentru posesori.

Pretul, ca la toate, e mare, dar pentru un anumit public, care vrea si iesiri de aventura, e o masina destul de potrivita…