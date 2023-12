Tesla CYBERTRUCK

Oare Cybertruck ar fi trebuit sa fie primul proiect Tesla anulat? In loc sa se mearga mai departe cu el? Prezentat oficial, pare, exact asa cum ii fac reclama cei de la Tesla, facut sa mearga pe orice planeta…

Sa fie totusi asa? Ca unul care am in curte si un pick-up, si inca unul serios, dar si un model Y de care sunt cel putin la fel de fascinat, ma uit la Cybertruck si nu stiu ce sa zic. Daca Y-ul, desi uratel din fata, mai seamana totusi cu o masina, Cybertruck-ul pare o bestie incompleta, cel putin pentru mine.

Si totusi mi-e teama sa ma exprim, pentru ca la primul contact cu Tesla, acum 3 ani, cand am condus un Performance Y, destul de neterminat, si asta e un mod frumos de a o spune, am fost in esenta dezamagit. Ca astazi, sa nu imi pot imagina ca am trait pana acum fara model Y.

Repet, mi-e frica sa spun ce gandesc, de teama ca o sa gresesc. Trebuie sa stau, sa judec, poate si sa conduc, sa inteleg, pentru ca acolo e iarasi ceva, ce noi, muritorii de rand, n-am inteles nici in 2008, cand a aparut primul model Tesla. 2023, azi model Y e cel mai vandut autovehicul din lume, spre stupefactia liderului mondial, Toyota… Ce ne scapa?

Experienta mea cu Tesla model Y, e, cel putin pana azi, extraterestra. Are roti, are volan, scaune, portbagaj, display, asa cum au si alte masini, si totusi nu e ca ele, e diferit intr-un sens altfel, pe care nu il poti intelege decat facand kilometri cu masina. Cei mai buni kilometri facuti intr-o masina, cum zicea un prieten bun, tot cu Model Y, si pe care nu am cum sa il contrazic…

Are o gramada de lipsuri, si totusi schimba experienta condusului intr-un mod pe care initial nu il intelegi, dar il adopti, iti dai seama ca multe din lucrurile care tie iti par a lipsi, de fapt nu iti lipsesc, si poate ca, de fapt, asa ar trebui sa fie. Fara manete, fara 20 de butoane, simplu, minimalist, eficient, performant, covarsitor.

Poate ca nu e Tesla, poate ca suntem noi, poate ca perspectiva noastra asupra Tesla nu e cea care trebuie. Asta am spus in 2020, conducand acel Performance, am ezitat sa blamez masina, am facut un pas in spate, m-am scarpinat in cap si am zis, si colegii de atunci pot confirma, aici e ceva mai mult decat intelegem noi acum. Sa-i dam timp lui Musk, si sa incercam sa intelegem…

N-ati inteles nimic, nu-i asa? Ba imi place, ba nu imi place, ba are, ba nu are, ba e buna, ba e vai de ea. Cand am ridicat Y-ul meu, in 3 noiembrie, la volan mi se parea ca sunt intr-o masina chinezeasca, nu stiam ce sa fac si sa nu gresesc ceva, se facea seara, de unde aprind farurile, si asa mai departe. 2 km mai incolo, intelesesem majoritatea chestiunilor, eram relaxat. Se schimba o era, suntem contemporani cu asta. Nu Musk e problema. El a sarit 50 de ani de dezvoltare tehnologica, ne-a impins intr-o zona atat de noua pentru noi, incat nu stim sa respiram in ea. Desi e tot aer. In orice masina de la Tesla, e tot aer…



Revin la Cybertruck. E hidos cumva, estetic pentru mine e aproape respingator. Extrem de greu, nu are nimic din ce are un pick-up pe care il cunosc, nici macar nu e vopsit? Intelegeti? Blasfemie, cum se zicea odata, dar daca asta e noul val? Dar daca asta deschide cai pe care nu le-am imaginat vreodata? Portierele rezista la gloante de 9 mm si geamurile Gorilla Glass au o rezistenta anormala? De ce? Nu stiu, acum, azi, habar nu am, dar intr-o zi voi intelege ce e in capul astuia. Sper.

0-100 in 2,7 secunde. Cui ii trebuie treaba asta? Orice pickuperos serios, o sa rada, da-mi un diesel, sa stie tractare si sa fie fiabil, bena mare, si n-am nevoie de Cybertruck. Dar Cybertruck-ul nu tracteaza? De unde stim ca nu e fiabil? A ridiculizat Porsche si alte branduri in fel de fel de demonstratii care nu au legatura cu un pick-up, dar daca Cybertruck e noul standard in pick-up-uri? Daca e noul trendsetter in aventura, in performanta, in exclusivitate?

Cum zicea cineva, sa ii dam o secunda, sa nu il injuram, sa ne oprim o secunda si sa ne imaginam. Ce a vrut Musk cu masina asta, care sunt planurile lui, ce vrea el, sa bata F150 sau Tundra, sau vrea sa ne duca in alta dimensiune?

Pentru ca, cel putin pana azi, Musk, pentru care am in egala masura ura si admiratie, e singurul care a indraznit sa vada cu adevarat mai departe de orizont, in toate domeniile abordate. Neconventional e un marunt compliment pentru un om care a aruncat manetele de semnalizare si stergatoare din masinile lui, si, expresie care imi apartine, daca nu ar fi existat niste legi si norme in vigoare, ar fi integrat si volanul in nenorocita aia de tableta, care si ea e, fara indoiala, cea mai performanta din lume.

Asadar, Cybertruck, niciodata nu m-as vedea intr-unul si totusi, nu se stie niciodata cu nebunul asta…