Tesla joaca sah, restul, joaca table…

Doua stiri despre Tesla mi-au atras atentia saptamana asta, din miile, zecile de mii de stiri despre Tesla care apar zilnic. Speculatii, informatii certe, povesti, zvonuri, sageti, rachete, orice, daca are Tesla sau Musk in interior, se cauta. Motoarele de cautare trudesc din greu pentru a sorta cumva din multimea de biti, ceva care sa fie important, adevarat, real. Cele doua stiri de care vorbesc sunt si adevarate si importante, una pentru Romania, una pentru restul lumii, incluzand si Romania aici.

Prima veste, buna si nu prea, Tesla lasa statiile Supercharger la liber, in Romania, pentru orice vehicul electric compatibil, indiferent de marca. Sigur, partea pozitiva e ca SC sunt in general functionale tot timpul (ceea ce nu prea se poate spune despre majoritatea statiilor de putere mare ce apartin altor retele), si, evident, se aduna la relativ putinele existente in Romania.

Apar discutii, posesorii de Tesla se supara ca se aglomereaza statiile, si asa putine, cu Spring-uri, care abia incarca (o sa vedeti de ce nu e asa mai incolo), unii se simt inselati, ca din banii lor beneficiaza si altii, si asa mai departe. Ca sa folosesc niste termeni din sah, vedeti si titlul, din perspectiva regelui, e o mutare geniala, din perspectiva pionului, e doar o mutare inainte, efectul la statie e irelevant, din punctul meu de vedere, in schimb, din punct de vedere strategic, e un mare sah la concurenta (matul nu e departe).

Sa explicam putin, din perspectiva pionului, amplasarea in orase a statiilor SC e relativ corecta, orase mari, pozitionate relativ corect raportat la harta tarii, dar extrem de prost din punct de vedere al locului efectiv de parcare/incarcare. Majoritatea SC in RO sunt in mall-uri sau centre comerciale, de multe ori se intra cu bariera si sunt multe probleme de acces/manevrare in zona SC, si, cireasa de pe tort, de obicei sunt in zone centrale sau periferice cu trafic foarte intens. Sau, pe romaneste, acolo unde s-au pus SC, deja erau si alte statii, de mica/medie/mare putere, prezenta SC fiind un plus veritabil DOAR pentru utilizatorii de TESLA aflati in tranzit (strategic are o mare valoare).

Pretul de incarcare e mare si la SC, il poti scadea cu abonament de 65 lei, de ce ai face asta? SC este prin definitie destinat pentru calatorii lungi sau pentru a scuti timp la incarcare, filosofia Tesla e diferita, detinatorii incarca la domiciliu (Tesla Wallbox, anyone?), SC are logica doar pentru calatorii lungi sau urgente, hai poate pentru cei care fac ride sharing sau taximetrie cu Tesla.

Nu vad posesorii de Spring sau Megane ETECH (inserati orice alt model aici) transpirati de emotie ca au si ei voie la SC, zero impact in realitate, mai ieftin e sa mergi la Eldrive sau la alti provideri de servicii de incarcare, Eldrive avand si un mix de puteri disponibile in fiecare hub. Logic, detinatorul de Spring se va cupla linistit la un terminal de 22 kW, in loc sa fie injurat ca sta 3 ore la SC, limitat fiind de incarcatorul onboard al masinii…

Tesla castiga pe multiple planuri: lumea vorbeste masiv despre miscarea asta si timpii morti la SC se reduc, gradul de ocupare al SC crescand, profitul suplimentar poate fi folosit ca baza pentru noi SC…

A doua veste, care nu pare mare lucru, dar e, si arata cum Musk e un master strategist, in timp ce ceilalti se intrec in declaratii cum ca EV nu au viitor, ca sa isi mascheze incompetenta, asadar, a doua veste e ca Tesla a lasat la liber arhitectura de low voltage, 48 volti, dezvaluita la lansarea Cybertruck. Ce inseamna asta, ca tot ce inseamna know-how-ul Tesla pe segmentul asta, a fost pus pe masa marilor producatori (CEO-ul Ford, Jim Farley, a fost primul care a recunoscut si multumit pentru gestul facut de Tesla/Musk).

De ce e importanta o arhitectura pe 48V si de ce e Musk bunul samaritean, oferind planurile concurentei? La prima vedere, pentru o standardizare mai rapida a arhitecturii LV de 48V, pe toate vehiculele (vine cu cadavrele aferente, tot ce inseamna sisteme, motorase, actuatori, ce era pe 12V, e istorie, si producatorii de astfel de componente sunt fortati sa migreze catre 48V). Avantajele sunt uriase, simplitate, greutate redusa, complexitate minima, cablaje mai subtiri si de zeci de ori mai scurte, practic o revolutie la fel de importanta ca aparitia primului model Tesla in industrie. Pentru cine are ochi sa vada…

La o privire mai atenta, Tesla a lasat si putina otrava pe marul 48V… Ei deja o au, studiata, gandita, implementata, standardizarea ii ajuta tot pe ei, pentru ca sunt cu 5 ani inainte oricum, daca se va democratiza solutia pe plan mondial, costurile scad, cine beneficiaza de reducerea costurilor? Grand Master Musk…

Restul producatorilor auto se vor scarpina in cap si vor avea in fata doua mutari. Ambele, mai devreme sau mai tarziu, duc la mat, dar macar au iluzia unei alegeri…