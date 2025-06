AutoWallis își extinde portofoliul în Europa Centrală și de Est cu brand-ul NIO, marcă premium de mașini electrice

AutoWallis își consolidează prezența pe piața distributiei auto și a serviciilor de mobilitate, prin obținerea drepturilor exclusive de comercializare a brand-ului NIO în următoarele țări: România, Ungaria, Austria, Cehia și Polonia, în calitate de distribuitor general. Parteneriatul strategic cu AutoWallis marchează astfel o etapă cheie pentru expansiunea europeană a afacerii NIO de vehicule electrice inteligente.

Prin semnarea acordului de parteneriat, AutoWallis își extinde portofoliul la 29 de mărci în 16 țări din regiunea Europei Centrale și de Est (CEE). Pentru NIO, acesta reprezintă un pas important pentru a-și spori semnificativ prezența în Europa, după intrarea sa pe piețele din Norvegia în 2021 și Suedia, Danemarca,Olanda și Germania în 2022.

NIO – marca globală de automobile cu sediul în Shanghai este un competitor emergent în segmentul vehiculelor electrice premium. Cu un centru de inginerie amplasat în Marea Britanie, un hub pentru dezvoltarea asistenței avansate pentru conducere în California și Berlin, studiouri de design în München, brand-ul NIO produce autovehicule de înaltă performanță, concurente cu cele mai cunoscute automobile premium din lume.

Conform acordului semnat acum, AutoWallis va distribui gama actuală și viitoare de modele NIO în țările

menționate. În România brand-ul NIO va fi prezent începând cu anul 2026.

● NIO ET5 – Sedan electric inteligent de dimensiuni medii, inclusiv versiunea sa break, NIO ET5 Touring

● NIO EL6 – SUV-ul electric cu tehnologie avansată

● NIO EL8 – SUV electric premium, inteligent, destinat segmentului executive

AutoWallis va comercializa, de asemenea, linia de modele Firefly în regiunea CEE, inclusiv România. Gama

Firefly aduce un hatchback electric compact premium ce combină manevrabilitatea facilă cu eficiența la

condus și o experiență digitală modernă și intuitivă.

Vehiculele complet electrice produse de brand-ul NIO oferă performanțe ridicate și o experiență unică pentru clienți, un rezultat uimitor obținut datorită atât rețelei globale de cercetare și dezvoltare a companiei cât și abordării sale constante bazatele pe vehicule definite prin software (SDV). Un factor esențial este arhitectura digitală marca NIO, construită special pentru vehiculele electrice inteligente, care permite actualizări ușoare OTA (over-the-air), integrarea profundă a funcțiilor vehiculului și un ciclu continuu de inovație bazat pe date.

Fiind prima companie auto chineză care a dezvoltat propriul sistem de operare full domain, NIO a pus bazele unei noi ere a mobilității conectate. Acest lucru este completat de arhitectura modelului AI, de tehnologiile avansate bazate pe LiDAR și de puterea de calcul de vârf din industrie – oferind astfel caracteristici sofisticate de asistență pentru șoferi și dezvoltarea continuă a capacităților de conducere autonomă.

Inovația unică a brand-ului NIO este, fără îndoială, reprezentată de bateriile interschimbabile ale vehiculelor sale. Deși toate modelele NIO pot fi încărcate de la stații de încărcare sau prize electrice la fel ca orice alt vehicul electric, designul unic al mașinilor NIO permite înlocuirea întregului pachet de baterii în mai puțin de 3 minute. Stațiile de schimbare a bateriilor (Power Swap Stations – PSS) pot stoca și încărca mai multe baterii în același timp pentru a permite efectuarea serviciilor pentru mai multe vehicule.

Schimbul de baterii se desfășoară autonom, mașinile NIO conducându-se singure în și din stația de schimbare, datorită softwareului avansat cu care sunt dotate. Capacitatea de a schimba baterii este un semn distinctiv al conceptului de vehicul electric inteligent NIO și face parte din ecosistemul său energetic mai amplu. Cu această platformă, NIO a introdus o abordare flexibilă de proprietate prin modelul său Battery-as-a-Service (BaaS), care decuplează bateria de vehicul – o ofertă unică disponibilă pe piețele unde NIO activează.

NIO deține deja 60 de stații de schimb de energie în Europa, având intenția de a-și extinde rețeaua în următorii ani. Stațiile de schimb instalate în întreaga Europă sunt fabricate în Ungaria în propria fabrică NIO. „Suntem foarte mândri să colaborăm cu una dintre cele mai inovative mărci de automobile din lume” – a spus Gábor Ormosy, CEO AutoWallis. „Prin expertiza noastră regională și experiența în introducerea de noi mărci în Europa Centrală și de Est, AutoWallis se află într-o poziție unică pentru a introduce brand-ul NIO în această zonă. Este cu adevărat impresionant să vedem potențialul de inovație al companiei NIO, mai ales că brandul are deja o fabrică stabilită în Ungaria. Așteptăm cu nerăbdare să începem o călătorie interesantă cu noii noștri parteneri într-o lume în care vehiculele cu energie verde și soluțiile inteligente deschid calea pentru viitorul industriei auto. ”

“Intrarea pe piața auto din Europa Centrală și de Est este un pas semnificativ în călătoria europeană a brandului NIO. Cu AutoWallis, am găsit un partener puternic și experimentat care înțelege dinamica regiunii și împărtășește viziunea noastră despre mobilitatea premium, inteligentă și sustenabilă,” spune Thijs Meijling, Manager NIO Europa. “Împreună, vom aduce nu doar modelele noastre premium NIO, ci și noua marcă Firefly utilizatorilor din aceste piețe – oferind tehnologii inovative, soluții energetice flexibile și o experiență de utilizare concepută pentru a inspira încredere și confort.”

Operațiunile de vânzări sunt așteptate să înceapă în Ungaria și Austria în trimestrul 4 din 2025, urmate de

România, Cehia și Polonia în 2026. La lansare întreg portofoliul de modele NIO – ET5, ET5T, EL6, EL8 și

Firefly – va fi disponibil.

Despre AutoWallis

AutoWallis este principalul furnizor integrat de servicii auto și mobilitate în regiunea Europei Centrale și de Est. AutoWallis este prezent în 16 țări din regiunea Europei Centrale și de Est (Albania, Austria, Bosnia și

Herzegovina, Republica Cehă, Bulgaria, Croația, Grecia, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Polonia, România,

Serbia, Slovacia, Slovenia, Macedonia de Nord și Ungaria) cu distribuție en-gros și en-detail de vehicule și

piese auto, servicii, închiriere auto pe termen scurt și lung. Brandurile reprezentate de afacerea en-gros a

grupului includ Alpine, BYD, Dacia, Isuzu, Farizon, Jaguar, Land Rover, MG, piese aftermarket Saab, Renault,

KGM, Opel, XPENG și NIO, iar brandurile reprezentate de afacerea en-detail includ automobile și motociclete BMW, BYD, Dacia, Ford, Isuzu, Jaguar, KIA, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Camioane Mercedes-Benz, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, KGM, Suzuki, Toyota, JoAutok.hu și AUTO-LICIT.HU, în timp ce Unitatea de Afaceri Servicii de Mobilitate este prezentă în Ungaria cu brand-urile wigo carsharing, wigo fleet, Sixt rent-a-car.

www.autowallis.com | www.facebook.com/AutoWallis | https://www.linkedin.com/company/autowallis/

Despre NIO

NIO este o companie globală de vehicule electrice inteligente fondată în noiembrie 2014. Dedicată modelării unui viitor sustenabil prin furnizarea de vehicule electrice inteligente de înaltă performanță și experiențe excepționale pentru utilizatori, NIO este prima companie auto listată pe NYSE, HKEX și SGX. NIO are în prezent trei brand-uri principale: NIO, ONVO și Firefly. NIO Inc. oferă în prezent nouă modele de vehicule electrice inteligente premium sub marca NIO, un vehicul electric inteligent sub marca ONVO și un vehicul electric mic, inteligent și de lux sub marca Firefly. Până la 30 aprilie 2025, NIO Inc. a livrat un total de 737.558 de vehicule, conducând segmentul premium BEV cu un preț de peste 300.000 RMB.