1000 de kilometri cu Lynk&Co 02, powered by ELDRIVE Romania

Cum am promis, am livrat, tur de 1000 km cu una din cele mai interesante masini conduse de mine in ultimii ani, Lynk&Co 02, full electric, made in China, dar gandire de Suedia, pe platforma comuna cu Volvo EX-30, Smart #1 (hashtag 1) si altele. Nu e perfect, nu exista masina perfecta, dar, daca trec cu vederea cateva virgule care puteau fi puse in alta parte prin software, masina livreaza peste asteptari.

Ca de obicei, turul a fost sustinut de Eldrive Romania, la statiile carora am si incarcat (deja suntem de-ai casei), doar ca traseul a fost putin diferit si destul de dificil, din cauza vremii foarte calduroase, la care putem adauga si echiparea cu pneuri de iarna a masinii de test.

Una peste alta, a iesit o serie de filmari decenta, cu turul de 1000 km si desigur filmari detaliate, pentru cei care vor sa si cumpere, nu doar sa comenteze negativ despre China si Tesla, noul trend in ultimii ani. Sunt convins ca daca urmariti filmarile, o parte din comentarii se vor estompa.

Tehnologia are aceasta calitate, e asteptata mult si uitata repede, cand apare ceva mai nou, asa si aici, momentan 02 e pe val si valul e mare. Vom vedea pe viitor ce mai apare si ce mai e, momentan eu cred ca pe piata incep sa apara masini electrice si mai accesibile ca pret, dar si mai interesante ca performante/spatiu/design/etc.