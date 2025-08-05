1000 de kilometri cu BYD Seal 82,5 kWh AWD Excellence, powered by Eldrive Romania

S-a facut si turul de 1000 km cu BYD Seal, powered by Eldrive Romania si Dreams Sunny Beach Resort. Am mers in Bulgaria, un tur aproape impecabil, cu incarcare la Mangalia, Sunny Beach (in incinta hotelului), Lehliu (prima statie de 400 kWh din Romania).

Seal nu e perfect, dar cu toate virgulele pe care le pot pune, ramane un model de referinta in acest moment, prin aerodinamica, performanta, baterie, renume. Pentru cei care nu vor Tesla, e o binecuvantare, in mod clar.

Are o greutate cam mare, consumul in consecinta, dar suporta drumuri lungi cu viteze de autostrada, arata diferit si interesant, cu un suport corespunzator din partea BYD, respectiv retea de dealeri si service la nivel national, are sanse sa fie foarte bine vandut.

Vine si prezentarea detaliata, cine doreste un BYD Seal poate alege fie aceasta varianta, de top, fie o varianta RWD, cu performante de asemenea bune, din pacate programul RABLA e in situatia in care este, nici eu nu stiu ce va fi, practic nimeni nu stie…

Perfectibil, dar de temut, facelift-ul poate aduce platforma de 800V, incarcare ultrarapida si LIDAR, plus un interior superb. Daca si cand va fi disponibil in Europa, nu stim, dar pentru cine se grabeste, Seal-ul prezentat e disponibil oricand, doar sa va alegeti culoarea…