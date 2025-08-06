BYD Seal 82,5 kWh AWD 530 CP Excellence

Nu puteam lasa neobservat BYD Seal, fara sa incercam macar sa ii facem o prezentare completa. Ce a iesit, vedeti mai jos, concurentul principal al Tesla Model 3 e dezbracat de secrete, sper eu, obiectiv si fara patima, cum imi place sa spun.

Aerodinamica de top, 530 CP, 0-100 in 3,8 secunde, consum mediu putin mai mare decat vehiculele cu care concureaza direct, din cauza masei proprii relativ mari (bateria Blade isi cere tributul), confortabil, Seal ramane o optiune de pus pe masa cand cauti un sedan electric cu performante de supercar in linie dreapta.

Pe virajele abordate in forta, masa proprie se simte si de asemenea se vede “copilaria” chinezilor in materie de sasiu. Mai e inca loc pentru imbunatatire si rafinament, in esenta insa, pentru cine nu e interesat de performantele masinii pe un circuit, Seal te va satisface fara probleme.

Ampatamentul mai mare decat al unui Model Y ne dezvaluie ca spatiul interior a fost prioritizat, intr-adevar in spate stai ca intr-o limuzina (sau mai bine). Pe partea de spatiu de bagaje, Model 3 ramane inca greu de batut…

De vazut daca va place si sunteti dispusi sa incercati si altceva, pentru mine experienta cu Seal a fost foarte interesanta si am descoperit un automobil suficient de matur si performant incat sa il consider demn de pus alaturi de Ioniq 6 si Model 3 in galeria de top a vehiculelor EV care se vand in Europa.