Renault Rafale Atelier Alpine hyper hibrid E-TECH 4×4 300 plug in

Test scurt cu Rafale Atelier Alpine, varianta PHEV 300 CP si tractiune integrala. Desi eu vad masina asta doar electrica, poate e un defect al meu, mai ales dupa ce am vazut Alpine A390, adica practic ni s-a aratat ca se poate, trebuie sa recunosc ca mi-a placut si ca PHEV.

Merge in oras ca o electrica veritabila iar pe viraje practic e din alta lume, chiar si pentru SUV-uri premium, sasiul s-a dovedit pur si simplu incredibil la conducerea sportiva. Consum decent, antifonata, interesanta, intr-un final demna de avionul de pe plafon.

Dar mai e loc. 3 motoare electrice sunt si acum pe Rafale, dar nu sunt neaparat alea care trebuie. Cand o sa le vedem pe cele de la A390, visul meu va fi implinit. Evident, pe termen mediu, variantele hibrid si PHEV sunt mai logice pentru Renault, dar azi, cand aproape una din cinci masini vandute este electrica, eu zic ca merge ideea mea foarte bine.

Oricum, Rafale reprezinta in acest moment varful tehnologiei franceze in domeniul constructiei de masini, as indrazni sa cred ca si la nivel european masina se prezinta foarte bine, solutiile tehnice prezentate pe vehicul sunt autentice si nu preiau linii cunoscute de la alti producatori.



Cum era si firesc, presedintele Frantei a primit o noua masina prezidentiala, blindata, ati ghicit, un Rafale, aproape ca cel din test, diferentele fiind in mod evident cele legate de securitatea sporita (blindaj si suspensii ranforsate pentru a suporta greutatea suplimentara), suporturi de steaguri, optiuni suplimentare de confort, o vopsea Bleu Presidence si steagul Frantei pe grila.

Cetatenii obisnuiti nu pot comanda un Rafale presidential, dar, ca si mine, se pot multumi cu un Atelier Alpine…