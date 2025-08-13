1000 de kilometri cu Volvo EX30 ER RWD Plus powered by ELDRIVE Romania

Nu ne lasam deloc cu tururile de 1000 km, de data asta am pus mana pe una din masinile care mie mi-a lasat o impresie foarte buna, Volvo EX30. Turul s-a realizat cu sustinerea Eldrive Romania si Volvo Romania, am avut ca destinatie Slanic-Moldova, unde ne-am cazat intr-un cub superb, multumita Kub House Village.

A fost cu peripetii la final, insa turul a demonstrat ce era de aratat, faptul ca si o masina care la prima vedere pare mai de oras, poate ataca lejer distante lungi, chiar si incarcata destul de mult.

Cu o platforma comuna cu Lynk&Co 02, Zeekr X sau Smart #1, EX30 e setat usor diferit.

O idee mai putin confortabil ca 02, dar cu castig pe sobrietate si dinamica (de altfel face 0-100 in 5,3 secunde), modelul din test suprinde cu adoptarea principiilor care au dus la succesul imens al modelelor Tesla. Infotainment care controleaza toata masina, simplitate, minimalism, bun gust, eficienta, iti dai seama destul de repede care ii sunt atuurile.

Nu incarca foarte repede pe DC dar se descurca rezonabil de la 20-80%, ceea ce in esenta reprezinta o posibilitate de a stationa sub 30 minute la o incarcare, iar consumul mediu, in conditii grele (3 persoane, frigider, bagaje, viteze de autostrada) s-a dovedit decent.

De vazut daca va cautati o un vehicul electric sobru si bine facut.