29/08/2025

Tesla Model Y Performance 2025

Auto News

by

S-a lansat noul Model Y Performance. 61 990 euro, 580 km WLTP, 0-100 km/h in 3,5 secunde, viteza maxima 250 km/h, design exterior nou, lant cinematic Performance, suspensie adaptiva si moduri de control unice, Launch Control, jante Arachnid 2.0 de 21’’, ornamente interioare din fibră de carbon, ecran tactil QHD de 16″ pe primul rând (acelasi de pe model Y L vandut pe piata din China), scaune sport Performance pe primul rând, cu prelungire pentru coapse, încălzire și aerisire.

Suspensie multibraț avansată, cu moduri de amortizare și acționare electronice variabile în mod continuu, greutate redusa si performante de top, la pret de SUV entry level premium, da, o alegere foarte grea.

Masina se poate vedea deja in showroom-ul Tesla din Bucuresti.

