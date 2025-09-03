Noul Geely Cityray – Crossover urban pentru cei care își doresc mai mult

Geely a lansat în premieră noul Cityray, crossover compact care stabilește noi standarde în segmentul său.

Cu un design modern, echipare bogată și tehnologie avansată, Cityray transformă fiecare călătorie într-o aventură sigură, confortabilă și plină de emoție. Proiectat pentru provocările zilnice din oraș, dar și pentru escapadele din weekend, acest model aduce echilibrul perfect între confort, performanță și funcționalitate.

Design care atrage privirile

Cityray impresionează prin farurile LED elegante, grila frontală distinctivă și caroseria în două tonuri, cu plafon negru lucios. Silueta rafinată este completată de jantele de 19 inch, ce transmit stabilitate și stil. Cu o lungime a ampatamentului de 2.701 mm – cea mai mare din clasă – noul Cityray oferă echilibru și aderență superioare. Avansat în tehnologie și siguranță, crossoverul îmbină funcționalitatea cu inovația, răspunzând cerințelor celor care vor mai mult.

Performanță cu ADN internațional

Dezvoltat pe o platformă testată, proiectată de ingineri suedezi și chinezi, Cityray reunește eficiența cu puterea. Motorul pe benzină de 1,5 litri, turbo, oferă 128 kW (174 CP) și 290 Nm cuplu, alături de o cutie automată cu 7 trepte și dublu ambreiaj umed. Rezultatul: accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 7,9 secunde și o experiență de condus fluidă, atât în oraș, cât și pe drum deschis.

Interior creat pentru plăcerea condusului

Habitaclul spațios combină linii clare și un design modern pentru un sentiment de deschidere și control deplin. Șoferul are la dispoziție un ecran de 13,2 inch 2K anti-reflex și un instrumentar digital de 10,2 inch pentru acces rapid la toate informațiile esențiale. Experiența este completată de plafonul panoramic, încărcarea wireless, iluminarea ambientală cu 72 de nuanțe, scaunele încălzite și reglabile electric, precum și integrarea simplă a smartphone-ului.

Siguranță inteligentă pentru liniște deplină

Cityray vine echipat cu cele mai noi sisteme de asistență: frânare automată de urgență, cruise control adaptiv, asistență la menținerea benzii, monitorizarea unghiului mort și avertizare la părăsirea benzii. Cele șase airbaguri și camera panoramică sporesc vizibilitatea și sentimentul de siguranță din orice unghi.

Disponibilitate și preț

Noul Geely Cityray este disponibil în România la preț promoțional de 27.490 € (față de 30.490 € preț standard), cu o reducere de 3.000 € până la 30 septembrie 2025. Modelul poate fi testat la showroomurile dealerilor autorizați Geely.

Pentru un plus de personalitate, Cityray este disponibil în patru culori rafinate: argintiu, alb, gri și albastru. Cu designul său atrăgător, funcțiile inteligente și spiritul urban, noul Cityray devine alegerea naturală pentru cei care trăiesc în ritmul modern al orașului.

Brosura Cityray aici

Lista preturi Cityray aici