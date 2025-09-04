Noi motoare disponibile pe Duster si Bigster, inclusiv hybrid 4×4

Dacia anunță introducerea noului grup motopropulsor Hybrid-G 150 4×4: Rulare în mod electric până la 60 % din timp în traficul urban; Alimentare mixtă benzină/ GPL cu 2 rezervoare de 50 litri fiecare, asigurând o autonomie (WLTP) de până la 1.500 km și un cost de utilizare redus cu 30 %; Transmisie integrală asigurată de un motor electric amplasat în spate, asociat cu o cutie de viteze inovatoare, cu două trepte; Cutie de viteze automată reactivă cu dublu ambreiaj (Dual Clutch) și cu 6 trepte;

Motorul hybrid-G 150 4×4 va putea fi comandat până la sfârșitul anului pe modelele Duster și Bigster ;

Duster își înnoiește gama de motoare. Aceasta include de acum motoarele hybrid 155 și mild hybrid 140, la care se adaugă ineditul Eco-G 120. Toate acestea vor fi disponibile înainte de sfârșitul anului.

Duster si Bigster dispun de o noua motorizare extrem de versatila: hybrid-g 150 4X4

Dacia continuă evoluția gamei de motorizări a modelelor Duster și Bigster, introducând noul sistem de propulsie hybrid-G 150 4×4, care va fi disponibil în curând pe ambele modele.

Această combinație unică de tehnologie hibridă, alimentare mixtă benzină/GPL și transmisie integrală reprezintă o premieră mondială.

Noul sistem hybrid-G 150 4×4 bi-fuel GPL oferă un echilibru optim între performanță, eficiență și versatilitate. Acesta îmbină motorul termic 1.2 l mild-hybrid 48V de 103 kW (140 CP), amplasat pe puntea față, cu un motor electric pe puntea spate, capabil să livreze până la 23 kW (31 CP) în regim de vârf. Puterea totală combinată ajunge la 113 kW (154 CP), cu un cuplu de 230 Nm pentru motorul termic și până la 87 Nm pentru cel electric.

Motorul termic este cuplat la o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte, dotată cu palete de schimbare a vitezelor pe volan – o premieră pentru marca Dacia. Motorul electric de pe puntea spate este asociat cu o cutie inovatoare cu două trepte, complet decuplabilă.

Această cutie cu două trepte permite un cuplu ridicat la viteze reduse pe prima treaptă, dar și o eficiență crescută la viteze mari, reducând turația motorului electric. Astfel, se asigură o tracțiune eficientă pe puntea spate până la 140 km/h. Modul neutru (decuplare) elimină complet pierderile prin frecare în regim de rulare 4×2, contribuind la un consum optimizat.

Paletele de pe volan permit schimbarea manuală a treptelor de viteză, fiind deosebit de utile în situații precum condusul off-road, tractarea sau deplasarea în zone montane.

Datorită bateriei Li-Ion de 48V cu o capacitate de 0,84 kWh, care se reîncarcă automat în fazele de decelerare și frânare, și a motorului electric conectat la roțile spate, sistemul permite numeroase faze de rulare în mod 100% electric. În trafic urban, Duster și Bigster hybrid-G 150 4×4 pot funcționa până la 60% din timp în regim electric.

Noul sistem hybrid-G 150 4×4 bi-fuel oferă acces la avantajele economice ale GPL-ului, al cărui preț pe litru continuă să rămână scăzut. Această tehnologie permite reducerea costurilor de utilizare cu până la 30%, precum și scăderea emisiilor de CO₂ cu 20 g/km comparativ cu actuala versiune 4×4 mecanică (mild-hybrid 130 4×4).

Cele două rezervoare – 50 litri pentru benzină și 50 litri pentru GPL – asigură o autonomie de până la 1.500 km (ciclu WLTP, pentru Duster), fără realimentare.

Datorită tehnologiei mild hybrid 48V, acest grup motopropulsor optimizează consumul de combustibil, cu valori medii de doar 7,1* – 7,2** l/100 km (GPL) | 5,5* – 5,6** l/100 km (benzină). Emisiile de CO 2 sunt de 116* – 118** g/km (GPL) și de 124* – 126** g/km (benzină).

Tracțiunea integrală, asigurată de motorul electric de pe puntea spate, oferă multiple avantaje:

Cutie cu 2 trepte pentru acoperirea optimă a utilizării 4×4 de la 0 la 140 km/h;

Punte spate decuplabilă, pentru reducerea frecărilor interne și, implicit, a consumului și emisiilor de CO₂;

Cuplu disponibil instantaneu în momentul detectării pierderii de aderență;

Utilizare facilă atât pe drumuri asfaltate, cât și în condiții off-road.

*Duster **Bigster

Duster și Bigster hybrid-G 150 4×4 oferă 6 moduri de conducere, adaptate diverselor condiții de drum:

Auto – comutare automată între modurile 4×2 și 4×4;

– comutare automată între modurile 4×2 și 4×4; Eco – eficiență maximă, cu activare 4×4 în caz de aderență redusă;

– eficiență maximă, cu activare 4×4 în caz de aderență redusă; Snow – siguranță sporită pe drumuri alunecoase;

– siguranță sporită pe drumuri alunecoase; Mud / Sand – mod 4×4 dedicat terenurilor moi;

– mod 4×4 dedicat terenurilor moi; Lock – pentru off-road pe terenuri accidentate, la viteze reduse;

– pentru off-road pe terenuri accidentate, la viteze reduse; Hill Descent Control – controlul direcției și stabilizarea vitezei la coborâre pe suprafețe alunecoase (între 4 și 30 km/h).

Cu noul hybrid-G 150 4×4, Duster și Bigster își păstrează capacitățile off-road recunoscute, adăugând un plus de confort și ușurință în utilizare datorită cutiei automate și motorului electric spate.

Această motorizare va fi disponibilă până la finalul anului pe ambele modele.

Motorizari noi disponibile pe Duster

Gama de motorizări a modelului Duster se reînnoiește, oferind mai multă putere și rafinament, păstrând în același timp prețurile accesibile, caracteristice mărcii Dacia.

Motorul Hybrid 155 înlocuiește versiunea Hybrid 140;

înlocuiește versiunea Hybrid 140; Motorul Mild Hybrid 140 înlocuiește versiunea Mild Hybrid 130;

înlocuiește versiunea Mild Hybrid 130; Motorul Eco-G 120 înlocuiește versiunea Eco-G 100.

Astfel, Duster propune o gamă completă de 4 motorizări, inclusiv noul Hybrid-G 150 4×4, toate conforme cu norma de emisii EU6e bis.

Duster hybrid 155. După Bigster, și Duster beneficiază de noua motorizare Hybrid 155. Aceasta este compusă dintr-un motor pe benzină cu 4 cilindri de 109 CP, două motoare electrice (un motor de 50 CP și un demaror/generator de înaltă tensiune), o baterie de 1,4 kWh (230 V) și o cutie de viteze automată electrificată. Aceasta dispune de 4 trepte dedicate motorului termic și 2 trepte pentru propulsia electrică, funcționând fără ambreiaj – o soluție tehnologică care permite o combinare eficientă a surselor de propulsie.

Sistemul de frânare regenerativă, împreună cu capacitatea ridicată de recuperare a energiei și randamentul transmisiei, permite rularea în mod 100% electric până la 80% din timp în mediul urban. În plus, pornirea se face întotdeauna în regim electric. Cu această motorizare, Duster înregistrează un consum mediu de doar 4,6 l/100 km, cu 8% mai redus față de versiunea Hybrid 140, și emisii de CO₂ începând de la 105 g/km, cu 7 g/km mai puțin decât versiunea anterioară.

Duster mild hybrid 140. Această motorizare reprezintă primul nivel de electrificare și combină un motor pe benzină cu 3 cilindri, 1.2 l turbo, de generație nouă, bazat pe ciclul Miller (eficiență crescută și pierderi reduse prin pompare), cu un sistem mild hybrid 48V și o cutie manuală cu 6 trepte.

Sistemul hibrid asistă motorul termic în fazele de pornire și accelerare, îmbunătățind confortul la condus și contribuind la reducerea cu aproximativ 10% a consumului (5,4 l/100 km) și a emisiilor de CO₂ (122 g/km), comparativ cu un motor termic de putere echivalentă.

Frânarea regenerativă permite reîncărcarea bateriei de 0,8 kWh într-un mod complet transparent pentru conducătorul auto.

Duster Eco-G 120. Duster oferă acum o variantă GPL mai puternică (+20 CP), pentru a răspunde cerințelor clienților care caută versatilitate și costuri de utilizare reduse. Dacia, lider incontestabil pe piața GPL din Europa, este singurul constructor care oferă alimentare mixtă benzină/GPL pe întreaga gamă de modele termice.

În regim GPL, noul Duster Eco-G 120 emite în medie cu 10% mai puțin CO₂ decât o motorizare pe benzină echivalentă. Autonomia ajunge până la 1.380 km, datorită celor două rezervoare, cu o capacitate utilă totală de 100 litri: 50 litri benzină și 50 litri GPL (rezervorul GPL este amplasat sub planșeul portbagajului, fără a afecta volumul de încărcare).

Comutarea între cele două tipuri de combustibil se face rapid și imperceptibil, prin intermediul unui comutator integrat elegant în planșa de bord.

Alte noutati in gama Duster

Pentru a marca introducerea noilor motorizări, Duster beneficiază de acum, pe nivelul de echipare Journey, de o tapițerie exclusivă și de elemente decorative asortate. În plus, scaunul șoferului oferă de acum reglaj lombar.

În echiparea Extreme, sunt disponibile noi jante din aluminiu de culoare neagră, iar ambele niveluri de echipare primesc, în combinație cu motorizările hibride, regulator de viteză adaptiv – standard pe versiunea Journey și opțional pe Extreme.