Etalon sau platim doar sigla? Porsche Macan 4S 95 kWh se dezvaluie intr-un test complet, pentru ca merita. Atat reputatia cat si faptul ca marca a indraznit sa abordeze electrificarea la standardul cu care suntem deja obisnuiti de la termice, fac cu atat mai interesanta provocarea.

Daca asteptarile pe parte de performanta sunt clare de la un astfel de model, te gandesti ca eficienta ar trebui sa fie ultima pe lista, nu e. Incarca ultrarapid si consuma ca o masina de 200 CP si 500 kg mai usoara. Bancheta spate permite conducere sportiva fara ca pasagerii sa simta (spatiul pentru picioare putea fi mai mare, totusi).

E Macan 4S alegerea perfecta pentru un SUV premium de inalta performanta? Dupa mine, in unele aspecte, este. Daca pe strada majoritatea masinilor concurente sau nu direct cu Macan, pot sustine o deplasare sportiva, cand le duci pe circuit, limitele incep sa se vada, ca e bateria care se incalzeste, ca sunt franele care cedeaza, ca pneurile nu sunt tocmai alea pe care le iarta circuitul de uzura, mereu apare cate ceva. Nu si la Macan, nu la Porsche in general.

Imi amintesc si azi o experienta cu Porsche pe un circuit, unde un GT2 a facut vreo 2 zile 0-100 km/h urmat de franare pana la 0, 10 ore pe zi, fara oprire, fara service, fara fum, fara nimic. Aici sunt limitele brandului, acolo unde altii nu indraznesc sau pentru ei e o exceptie, pentru Porsche este regula.

Recomand sa vedeti filmarile, cum am spus si altadata, e bine sa le avem, ca sa ne putem raporta la ele, atunci cand judecam alte masini…