OMODA & JAECOO, debut pe piata din Romania

Genius Automotive Europe aduce mobilitatea viitorului în România, după succesul înregistrat în Ungaria și lansează OMODA și JAECOO, două branduri auto spectaculoase.

Două mărci, două personalități

OMODA înseamnă design futurist, tehnologie avansată și un stil de viață urban premium – creată pentru cei care văd condusul ca o expresie a personalității.

OMODA 5 – un crossover compact urban ce îmbină designul expresiv cu dotări standard de top. Dispune de dublu ecran digital de 12,3”, sisteme de asistență avansate pentru conducere autonomă, nivel înalt de siguranță confirmat de 5 stele Euro NCAP. Motorul 1.6 TGDI cu transmisie automată DCT în 7 trepte oferă performanță și eficiență remarcabile.

OMODA 5 EV – versiunea 100% electrică, cu o autonomie de până la 450 km (WLTP) și încărcare rapidă de la 30% la 80% în doar 28 de minute. Un model care redefinește mobilitatea urbană sustenabilă, fără a face compromisuri la confort sau dinamism.

OMODA 7 SHS* (în curând) – un SUV super hibrid care duce confortul călătoriilor în familie la un nou nivel, prin spațiu generos și sisteme inteligente de gestionare a energiei.

OMODA 9 SHS* – vârful de gamă, ce combină tehnologia hibridă de ultimă generație cu luxul rafinat, funcții semi-autonome și interfață panoramică multimedia.

JAECOO, în schimb, simbolizează puterea robustă, eleganța aventurierului și plăcerea de a explora. Este marca dedicată celor care trăiesc dincolo de limitele orașului, acolo unde performanța întâlnește spiritul de aventură.

JAECOO 7 SHS* – un SUV plug-in hybrid modern, echipat cu tehnologia Super Hybrid System, oferind până la 120 km autonomie electrică și consum redus de combustibil.

JAECOO 7 pe benzină – un model puternic și versatil, dotat cu motor 1.6 TGDI, cutie automată 7DCT și moduri de rulare adaptate terenului. Sistemul inteligent de tracțiune integral (BorgWarner) asigură stabilitate și încredere pe orice tip de teren.

Interiorul premium îmbină materiale de calitate, iluminare ambientală și conectivitate avansată.

JAECOO 5 (în curând) – un crossover urban cu un design interior inteligent, spațios și prietenos cu animalele de companie, ideal pentru familii și un stil de viață activ.

*SHS (Super Hybrid System) – (Plug-in Hybrid) de pe Omoda 9 si Jaecoo J7 – una dintre cele mai avansate tehnologii de propulsie oferite de grup.

Numele “Super Hybrid” nu este doar marketing; el descrie o arhitectură complexă și extrem de puternică, proiectată pentru a oferi simultan performanțe de top, eficiență remarcabilă și o autonomie electrică extinsă.

Garanții și servicii fără griji

Genius Automotive Europe oferă o garanție de 7 ani sau 150.000 km pentru toate modelele OMODA & JAECOO si 8 ani sau 160.000 km pentru baterie HV si motoare electrice . În plus, toți clienții beneficiază de asistență rutieră complete -in primi 3 ani , pentru o experiență de condus fără griji – atât în țară, cât și în străinătate. O rețea de dealeri în plină expansiune

Compania continuă extinderea rețelei de dealeri și service-uri, pentru a asigura accesul la servicii premium, test drive-uri și suport personalizat în întreaga țară.

O nouă experiență de condus

Lansarea mărcilor OMODA și JAECOO aduce pe piața românească o nouă viziune asupra mobilității – una bazată pe inovație, sustenabilitate și experiență autentică de condus. „Suntem încântați și emoționați să primim România în familia OMODA și JAECOO. Credem că aceste mărci nu aduc doar automobile, ci și un mod de viață, siguranță și experiențe autentice pentru clienții noștri. Este esențial pentru noi să fim un partener de încredere pe termen lung: să oferim calitate premium, să construim o rețea solidă de dealeri și să furnizăm servicii complete. Sunt încrezătoare că OMODA și JAECOO vor cuceri rapid inimile cumpărătorilor români.” — Mária Goldberger, Managing Director, Genius Automotive Europe

„România este o piață matură, dinamică și extrem de competitivă, iar clienții români au așteptări tot mai ridicate în privința tehnologiei, designului și fiabilității. Cu OMODA și JAECOO venim cu o ofertă complet nouă, care îmbină inovația, sustenabilitatea și plăcerea de a conduce. Ne dorim să construim o prezență solidă și de încredere în România, bazată pe parteneriate locale puternice și o experiență premium pentru fiecare client.” — Tiberiu Ioanovici, Country Manager România și Bulgaria, Genius Automotive Europe

Lansare oficială: 21 octombrie 2025 – De ce merită să aștepți această zi

OMODA & JAECOO nu sunt doar două noi mărci, ci promisiunea unei noi experiențe de condus. Vizitatorii vor putea fi primii care descoperă cum se îmbină tehnologia cu designul, eleganța urbană cu forța off-road, și cum garanția devine un adevărat sentiment de siguranță. Mai multe detalii vor fi disponibile în curând – dar un lucru este sigur: viitorul se rostogolește în România: https://www.omoda-jaecoo.ro/

Despre Genius Automotive Europe

Genius Automotive Europe este distribuitorul exclusiv al mărcilor OMODA și JAECOO în Europa Centrală și de Est. Cu misiunea de a aduce soluții de mobilitate inteligente, sustenabile și conectate conducătorilor auto europeni, compania se concentrează pe calitate premium, inovație și satisfacția clienților pe toate piețele în care activează.