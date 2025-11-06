APIA se alătură inițiativei internaționale pentru diversificarea combustibililor sustenabili, intorducând  România în dialogul global pe această temă de maximă importanță pentru epoca post 2035

Intiativa va fi lansată oficial la „Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile 2025”

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) anunță oficial aderarea la Declarația comună ANFAVEA–JAMA – „Pragmatic and Successful Decarbonization of Road Transport: The Strategic Role of Sustainable Fuels including Biofuels and Technological Diversity” – un apel internațional pentru o tranziție deschisă tehnologic și extinderea utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de 2035, complementar electrificării, pentru atingerea neutralității climatice până în 2050.

Cele două organizații semnatare — ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), principala asociație a industriei auto din Brazilia, și JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association), care reprezintă marii constructori auto japonezi — au lansat această inițiativă sub egida OICA (Organizația Internațională a Constructorilor de Automobile)pentru a susține extinderea producției și utilizării combustibililor sustenabili, inclusiv dincolo de orizontul anului 2035.

Atingerea neutralității climatice până în 2050 este un obiectiv strategic asumat și de România, iar APIA susține flexibilitatea în decarbonizarea transportului rutier printr-o abordare deschisă către multiple tehnologii și identificarea unor soluții practice, eficiente și rapide, adaptate realităților regionale.

Această poziționare internațională va fi lansată în cadrul Forumului Mobilității Sustenabile și Accesibile 2025, organizat de APIA pe 18 noiembrie, la Crowne Plaza București. Aflat la a III-a editie, evenimentul reunește lideri din industrie, reprezentanți ai autorităților și ai mediului diplomac, oferind o platformă de dialog strategic între politicile publice, investițiile private și tehnologiile ”verzi”.

Printre vorbitorii de top ai ediției 2025, îi enumerăm pe:

Barna Tánczos , Viceprim-ministru al României

, Viceprim-ministru al României Jose Miranda , Chief Marketing & Comunication, BYD Americas, Europe, Middle East & Africa

, Chief Marketing & Comunication, BYD Americas, Europe, Middle East & Africa Prof. Dr. Sir Ralf Speth , fost CEO Jaguar Land Rover, Chairman TVS Motor Company, membru al Board-ului Tata Sons

, fost CEO Jaguar Land Rover, Chairman TVS Motor Company, membru al Board-ului Tata Sons Feng (Matt) Shen , CEO CATL Europe, Executive President CATL Overseas Car Business

, CEO CATL Europe, Executive President CATL Overseas Car Business Jens Hartmann , Vicepreședinte new eTruck, MAN Truck & Bus SE

, Vicepreședinte new eTruck, MAN Truck & Bus SE Bogdan Badea , CEO Hidroelectrica

, CEO Hidroelectrica Daniel Anghel, CEO & Partner, PwC România

Tema diversificării combustibililor sustenabili, promovată prin aderarea APIA la inițiativa comună ANFAVEA – JAMA, va fi totodată reflectată și în cadrul COP30 — conferinţa internaţională pentru schimbări climatice, care se va desfășura în inima Amazonului, la Belém, Brazilia, în perioada 10–21 noiembrie 2025.

La doar o zi după Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile organizat de APIA, pe 19 noiembrie, atenția comunității internaționale se va muta în inima Amazoniei braziliene, unde, în cadrul Conferinței ONU pentru Schimbări Climatice – COP30, Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) va găzdui sesiunea de nivel înalt dedicată rolului strategic al combustibililor sustenabili în accelerarea decarbonizării transportului rutier – „Diversity in Carbon Neutrality – Accelerating Decarbonization with Sustainable Fuels”.

Faptul că tema lansată la București va fi reluată, la numai o zi distanță, în cadrul celui mai important forum climatic al planetei, confirmă relevanța și sincronizarea României cu direcțiile globale privind neutralitatea climatică.

”Prin această aliniere cu demersul ANFAVEA și JAMA, asociația noastră își consolidează rolul de lider regional în promovarea mobilității sustenabile și accesibile, APIA fiind totodată un vector de imagine internațională pentru sectorul mobilității din România, sub umbrela OICA. Am construit ediția de anul acesta a Forumului în jurul unui adevăr care nu mai poate fi ignorat: viitorul transportului este aici și nu ne așteaptă! Noile reglementări europene privind emisiile de CO2, investițiile în infrastructură, tehnologiile verzi revoluționare și accesibilitatea pentru utilizatorii de mobilitate transformă profund industria la nivel global, iar România trebuie să țină pasul printr-un efort colectiv al autorităților, mediului privat, consumatorilor și mass-media. Vremea strategiilor fragmentate a trecut, mobilitatea viitorului se construiește doar împreună, în ritm susținut, coordonat cu realitățile și politicile UE și nu pe trasee paralele, în care arbitrariul sau neștiința pot decide adevărate catastrofe in destinul mobilității din Romania.” declară dl Dan Vardie, Președintele APIA.

Împreună, redefinim traseul mobilității din România! Agenda completă și lista tututor vorbitorilor care vor participa la Forumul Mobilității Sustenabile și Accesibile 2025, pot fi consultate aici – https://fmsa.green/

Evenimentul este organizat anual de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), asociație fondată în 1994 și membră OICA – Organizația Internațională a Constructorilor de Automobile, din 1996.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta departamentul de comunicare APIA: +40 740.209.099, daiana.sirbu@apia.ro.