LYNK&CO 08 PHEV MORE

09/11/2025

Cred ca am o problema cu brandul Lynk&Co, in sens pozitiv, imi plac toate masinile lor, desi, asa cum veti vedea in filme, niciuna din ele nu e inca perfecta pentru mine. Cum ar fi, de exemplu, ca 01 e hibrid si nu vreau, 02 e electric dar e mic si nu are AWD la noi, iar minunea de 08 e PHEV si oricat l-as adora (si o sa il adorati si voi), nu pot sa trec peste asta.

Altfel insa, stiti vorba mea, daca asta e China aia de care ne temem, eu ma predau linistit. 08 nu e ieftin, fara indoiala, mai ales in versiunea More, dar e singurul PHEV din Europa cu care poti face 200 km electric, daca mergi frumos la economie. Macar si doar pentru atat si merita niste aplauze…

Dar mai avem… Sistem audio absolut impresionant, experienta e memorabila, as lua un 08 numai si numai pentru asta, insist sa mergeti sa incercati pe propriile simturi cum se aude. Spatiu, portbagaj, design exterior ultramodern, interior cu detalii demne de masini premium, 08 te copleseste efectiv cu oferta sa…

Nu vreau sa ma lungesc cu epitetele, sunt destule si in video, un sfat, mergeti in showroom-uri sa vedeti masinile si in acelasi timp incercati-le la un drive-test. Nu conteaza ce model, oricare din ele are o poveste sa va spuna. Restul gasiti in filmele de mai jos…

