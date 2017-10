Ford Mondeo 2.0l EcoBoost 240 CP AT Titanium

Ford Mondeo, in versiunea de varf, 2.0l EcoBoost 240 CP AT Titanium, intr-adevar o masina medie reprezentativa in segment. De fapt, prin gama de motorizari si transmisii, e cam singura despre care se poate spune ca o poti pune alaturi de un Passat.

O sa urmeze si un test cu Mondeo 2.0l TDCi 150 CP AWD, pana atunci, nu uitati, cel mai tare Mondeo e asta.

Cutie automata conventionala cu 6 trepte, motor benzina puternic si economic pentru puterea oferita, tehnologie de top, iar cand ridici hayonul, parca te uiti intr-un pick-up, asa e spatiul de bagaje – vrea cineva mai mult?

E drept, pretul unui Titanium e incredibil de mic, insa cand pui pachetele de optiuni pe el, se duce bine spre 40-45 000 euro, insa la tehnologiile oferite parca e totusi suficient de atragator in comparatie cu liderul segmentului.

Mondeo, in aceasta echipare si cu dotarile suplimentare cu care era garnisit, poate sta relaxat la semafor alaturi de orice model de clasa medie, chiar si premium, mai ales ca lungimea totala apropie lejer de un Mercedes-Benz clasa E…

Obligatoriu de vazut in cazul in care va cautati un model in aceasta categorie si daca nu consumul de carburant este prioritatea, exista o singura varianta: 2.0l EcoBoost 240 CP.