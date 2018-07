Prim contact si preturi Kia Ceed 2018

E greu de decis acum care e compacta momentului, intrucat s-au lansat doua modele emblematice cam in acelasi timp, noul Mercedes Clasa A, probabil cel mai interesant autovehicul premium din segment, si noul Kia Ceed, modelul non premium coreean, ce a avut tot timpul o misiune grea, sa stea in siajul greilor, Golf, Focus, Astra.

Daca noul Clasa A deja e recunoscut ca fiind revolutionar, in anumite aspecte, detasandu-se net de cei cu care se bate, in triada cu pretentii, ceva mai jos lucrurile devin abia acum interesante, pentru ca noul Ceed nu mai vine doar sa adulmece spre masa bogatilor, ci si-a tras un scaun, direct in capul mesei.

Profitand de libertatea lasata designerului sef Kia si de expertiza fostului sef al diviziei M de la BMW, care se ocupa de sasiuri si tot ce tine de tinuta de drum si placerea de a conduce, coreenii tintesc la varf, obiectivele lor fiind destul de clare. Au o familie de vehicule compacte noi, cu diferite caroserii, clasice si extravagante (Shooting Brake in clasa non premium, e o premiera mondiala, nu?), au garantia fara egal in industrie, de 7 ani, plus o reputatie nestirbita in privinta fiabilitatii, clasamente internationale diverse recunoscand fara drept de apel ca modelele Kia sunt repere, avand cel mai mic numar de probleme semnalate, in raport cu competitorii premium si non premium…

Asadar, de ce sa nu incerce sa lase in urma ipostaza de vehicul urmaritor, si sa nu faca din noul Ceed un etalon pentru segmentul compact? Au motorizari foarte bune, tehnologii de siguranta activa si pasiva de varf, sasiuri ajustate de un expert de talie mondiala, singurul risc, probabil asumat, vine din partea cu preturile, unde nu mai poti sa vii sa te bati cu Golf si sa vrei sa castigi, fiind mai ieftin cu 5000 de euro, ca nu se mai poate…

Inainte sa va sperii cu preturile noului Ceed, sa va spun cateva impresii despre cum e si cum se conduce. In primul rand, arata mult mai bine in realitate decat in poze, si e mai spatios decat vechiul model, desi ampatamentul a ramas identic. Exteriorul are unele influente stilistice moderne (si chiar seamana cu clasa A din lateral), sau cu Astra K din spate, nefiind greu de recunoscut nici ca ruda cu noul i30, cu care imparte platforma tehnica (avand insa setari specifice).

Impresioneaza imediat cu antifonarea, motorizarile benzina sunt impecabile in acest sens iar noul motor diesel (e nou, chiar daca e tot 1.6l CRDI) e un exemplu de cum trebuie sa fie un diesel (are si concurenta pe masura, ce-i drept), nu iti dai seama ca e diesel decat dupa turometru si o usoara vibratie cand se opreste/porneste motorul.

Ergonomia interiorului o consider un reper in acest moment, desi pastreaza inca destul de multe butoane, in practica totul e asezat cum trebuie si mult mai usor si sigur de folosit comenzile decat in cazul celor ascunse in meniuri stufoase. Ireprosabil poate ca e un cuvant mare, dar nu prea ai de ce sa te legi in interior, materiale bune, parca putin exces de finisaj “piano black”, lucios, la versiunile de varf, altfel calitatea materialelor si bunul gust sunt observabile in orice moment.

Va aparea si versiunea de bord digital (care arata superb, vedeti foto, cumva similara cu modelele BMW – retineti ideea cu BMW, pentru ca am impresia ca ii inspira mult, si asta nu e rau), insa si versiunea de ceasuri analogice cu display digital intre ele arata foarte bine si e caracterizata de aceeasi ergonomie de care vorbeam. Versiunea de bord digital va fi probabil optionala, va fi introdusa pe parcursul ciclului de productie, teoretic din 2019 ar putea aparea in lista de optiuni si tot teoretic si alte modele Kia vor beneficia de aceasta optiune.

Nu insist pe povestile cu siguranta, dotarile, etc, le puteti gasi aici, in comunicatul oficial de lansare, o sa va spun doar ca l-am condus in Portugalia, in toate versiunile de motorizare (n-am prins 1.6l CRDI cu DCT si regret, dar era bataie pe masinile alea, ma intreb de ce, noroc ca am prins un diesel manual in penultima zi) si pot sa o spun acum, noul Ceed nu e o evolutie, e o revolutie pentru Kia.

Cel mai bun tren de rulare pe care l-a avut Kia vreodata pe o masina de serie (nu includem Stinger aici, e alta clasa), il are Ceed acum. A fost gandit, proiectat si setat pentru o dinamica sportiva, fiecare piesa a fost imbunatatita pentru a oferi placerea de a conduce si de la primii metri cu masina mi-am dat seama ca ceva s-a schimbat. Directie incisiva, stabilitate impecabila si confort al rularii incredibil, inclusiv pe jante de 17 si pneuri cu talon mic. Masina are personalitate, are temperament, am condus-o sportiv pe un drum montan virajat, impecabil.

Perfect comparabil cu Golf, pentru prima data, insa parca Focus ramane reperul in materie de dinamica al clasei, oricum, nu toata lumea isi cumpara compacta pentru dinamica, e important si pachetul oferit. Saltul calitativ fata de modelul anterior este greu de descris in cuvinte: alta viata!

Confort si sportivitate in acelasi timp, pare imposibil de realizat un asemenea compromis si totusi Ceed se descurca. Dinamic si confortabil, tehnologizat, autonomie de nivel 2, sistem audio de top, portbagaj in top 3 segment compact si o versiune SW superba, pe care am putut-o admira doar static, cam asta e noul Ceed, la o prima impresie.

Preturile nu sunt mici, dar nu poti sa te bati la varf cu preturile din 2007, cand cee’d a deschis cutia Pandorei si a dat drumul succesului Kia. In versiunea CEED 1.0 T-GDI 6MT BEST, pretul de pornire este 16.761 euro si poti beneficia de o reducere de lansare de 1500 euro cumulabila cu tichetul Rabla, ajungand la un pret final de 13 878 euro, cu TVA inclusa.

Preturile noului model Ceed se pot gasi aici: PRETURI CEED

Sa nu judecam preturile inainte sa conducem masina, pentru ca e mai buna decat credeti, nu te poti pozitiona sus si vinde ieftin, cred ca toata lumea intelege asta. Si se va vinde mult mai bine decat vechiul model…