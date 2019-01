Hyundai Kona 1.6l T-GDi 7DCT 4WD Luxury

Aparut de ceva vreme, acest model al marcii Hyundai a epatat nu doar prin extravaganta exteriorului, ci si prin motorizarea de top, destul de interesanta pentru genul acesta de vehicul.

Si sa nu uitam de pret, in variantele de top pretul se aseaza linistit in zona de 30 000 euro cu TVA, ceea ce te face sa intri in panica putin, in momentul in care deja erai hotarat sa o cumperi…

Insa, cand te obisnuiesti cu exteriorul si termini de numarat blocurile optice din fata si din spate, descoperi ca in interior Kona e diferit. Prea clasic, prea conventional, nimic care sa te lege de aspectul general deosebit al masinii. Posibil ca unora sa nu le placa aspectul asta…

La fel, fata de alte modele Hyundai, unele chiar mai mici si mult mai ieftine, in interior gasim mult plastic, diferite tipuri si calitati, toate negre, lipseste, cum spuneam, o tusa de “altceva”, nu doar ca sa se justifice pretul, ci sa tina cont de dinamica oferita de motorul turbo de 177 CP.

Consumul de combustibil, o sa vedeti in filme, e cumva de inteles pentru o masina cu tractiune integrala si motor benzina turbo, insa, spre surpriza mea, e mai mare decat la un Tucson cu aceeasi motorizare si tot cu 7DCT, de unde deduc ca de vina este sistemul 4WD, mai putin sofisticat.

Daca pretul si consumul va sperie, nu va faceti griji, exista si alte motorizari si transmisii, si toate sunt mult mai ieftine si mai economice, evident nemaiputand fii atat de dinamice. Undeva trebuie sa existe sacrificii…