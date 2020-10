Puma ST construit la Craiova

Primul SUV Ford Performance din Europa. Imagini unice cu noul model pe Transfăgărășan

Noul Ford Puma ST dezvoltă 200 CP, o accelerație 0 – 100 km/h în 6,7 secunde, primul diferențial mecanic cu alunecare limitată (LSD) din segment – disponibil opțional și numeroase moduri de rulare, de la Eco la Track, pentru un nivel crescut de versatilitate

Primul SUV Ford Performance fabricat în Europa este prevăzut cu șasiu personalizat: o bară de torsiune cu 40% mai rigidă decât cea de pe Fiesta ST, ceea ce determină un centru de greutate mai ridicat, cu arcuri de distribuție vectorială, accentuând caracterul sportiv al mașinii

Stilul sportiv îndrăzneț include jantele Mean Green din aliaj de 19 inch și scaunele Recaro, alături de inovatorul Ford MegaBox, care asigură cel mai bun spațiu de încărcare din segment și de Local Hazard Information

CRAIOVA, România, 24 Septembrie, 2020 – Craiova este de astăzi un nou pit stop pe harta Ford Performance, divizia de vehicule de performanță a Ford Motor Company. Ford lansează cea mai puternică mașină de serie fabricată la noi în țară, la Craiova. Sigla ST de pe noul Ford Puma produs la Craiova promite mai multă performanță și un stil de condus sportiv, șasiu optimizat, 200 CP, pe un automobil de sub 1400 kg.

Noul Puma ST nu este doar o premieră la noi în țară, ci și în Europa. Este primul automobil care reunește celebra dinamică de condus a gamei Ford Performance pe segmentul SUV-urilor compacte.

Prevăzut cu tehnologii sportive sofisticate, ce includ un diferențial mecanic cu alunecare limitată (LSD) și arcuri cu distribuție vectorială, Puma ST oferă și posibilitatea selectării mai multor moduri de rulare, inclusiv modul Sport și – pentru prima dată pe un vehicul Ford Performance – modul Eco, oferind astfel șoferilor opțiuni pentru numeroase scenarii de conducere.

Combinate, aceste inovații tehnologice oferă experiența de condus specifică modelelor Ford Performance, experiență celebră în toată Europa, păstrând totodată confortul și nivelul de ergonomie oferite de SUV-ul Puma.

Puma ST este echipat cu un motor EcoBoost1 de 200 CP și 1,5 litri, care permite o accelerație de la 0 – 100 km/h în 6,7 secunde. Șasiul optimizat și personalizat include o bară de torsiune, o bară stabilizatoare și configurarea amortizoarelor. Răspunsurile la direcție sunt cu 25% mai rapide și frânele cu 17% mai receptive decât cele de pe modelul Puma standard.

Anvelopele Michelin Pilot Sport 4S dezvoltate special pentru a oferi control si stabilitate sporite la niveluri înalte de performanță, contribuie, de asemenea, la livrarea celei mai sportive experiențe de conducere disponibile pe un SUV Ford.

Îmbunătățirile aduse nivelului de performanță și designul agresiv sunt completate de funcții inovatoare, ce includ tehnologia Local Hazard Information și inovația Ford MegaBox, care oferă 80 de litri spațiu de depozitare suplimentar pentru un nivel crescut de ergonomie. 3

„Adevărații pasionați de șofat nu se vor mulțumi cu o experiență standard, doar pentru că viața cotidiană necesită o mașină mai„ sensibilă”, așa că principala noastră prioritate a fost să facem în așa fel încât Ford Puma ST să fie la fel de încântător și capabil ca orice model ST, fără a sacrifica caracterul practic pe care îl are Puma”, a declarat Stefan Muenzinger, manager Ford Performance, Europa.

„Credem că avem cel mai ușor de manevrat SUV de mici dimensiuni din lume. Este un SUV cu adevărat conectat, ce aduce cu sine senzația specifică condusului unui model ST. Este o bucurie să îl conduci.”

Imagini unice cu Puma ST pe Transfăgărășan

Pentru a marca debutul public al Puma ST, echipa Ford a filmat mașina pe emblematicul Transfăgărășan, rezultatul video putând fi urmărit aici.

Totodată, Puma ST va fi expusă în premieră pe esplanada de la Cluj Arena, în contextul evenimentului Transilvania Rally 2020 organizat în acest weekend la Cluj Napoca.

Redefinind agilitatea SUV-ului

Ford Performance a lucrat alături de Michelin pentru a dezvolta o specificație specială a anvelopelor care să vină în completarea șasiul îmbunătățit a lui Puma ST, fără a sacrifica dinamica de condus – unul dintre cele mai convingătoare atribute ale acestui SUV.

Anvelopele Michelin Pilot Sport 4S pot exploata pe deplin tracțiunea suplimentară oferită de diferențialul mecanic cu alunecare limitată Quaife, disponibil opțional, livrat ca parte a pachetului Performance disponibil.

Puma ST este primul SUV de mici dimensiuni din Europa care este oferit cu diferențial mecanic cu alunecare limitată (LSD), ce optimizează tracțiunea frontală pentru a spori capacitatea de virare și a minimiza subvirarea, în special la ieșirea de pe viraje.

Sistemul pur mecanic distribuie cuplul motorului la roata cu cea mai mare aderență, reducând alunecarea roții și permițând șoferului să exploateze pe deplin performanța motorului.

Opțiunea LSD funcționează alături de Torque Vectoring Control, care îmbunătățește aderența la suprafața de rulare și reduce subvirarea prin aplicarea forței de frânare pe roata din față interioară la virare. Echilibrul dintre cele două caracteristici a fost optimizat de Ford Performance pentru a permite un nivel mai bun de control pe suprafețe uscate și umede.

Puma ST îmbunătățește arhitectura de tip B a Ford pentru a contrabalansa centrul de greutate al vehiculului. Bara de torsiune a suspensiei spate este întărită la 2.000 Nm / grad de torsiune, o creștere de peste 40% comparativ cu Fiesta ST și 50% comparativ cu Ford Puma standard, cu o bară stabilizatoare de 28 mm integrată în profil U.

De asemenea, arcurile de distribuție vectorială patentate de Ford îmbunătățesc modelul Puma ST, sportivitatea și capacitatea de răspuns a direcției. Arcurile cu coeficient de elasticitate variabil aplică forțe vectoriale suspensiei spate și permit forței de virare să fie transmisă direct în arc, pentru un nivel crescut de rigiditate.

Tehnologia arcului de distribuție vectorială funcționează în combinație cu amortizoarele reactive în frecvență cu două tuburi Hitachi din față și din spate, având rigiditatea necesară pentru a asigura un control sporit al caroseriei.

Direcția Puma ST oferă un raport de transmitere de 11,4:1 – cu aproape 25% mai rapid decât pe un Puma standard – furnizată de către o fuzetă față reproiectată, ceea ce a permis scurtarea bieletei de direcție și un raport de transmisie a casetei de direcție mult mai ridicat, permițând o virare mai rapidă.

„Direcția este un punct forte al oricărui model ST, fiind cheia interacțiunii dintre șofer și vehicul. Răspunsul direcției lui Puma ST este excepțional. Reacția directă și precisă a vehiculului oferă încredere – un ingredient cheie pentru plăcerea de a conduce”, a declarat Muenzinger.

De asemenea, răspunsul frânei este optimizat pentru o adevărată experiență de conducere ST. Discurile din față sunt mărite cu un diametru de 17% în comparație cu specificațiile standard Puma, ajungând la 325 mm, iar discurile spate sunt de 271 mm. Frânele modelului Puma ST sunt reglate prin modulație, ce permite un nivel de conducere mai sportiv.

Performantul motor EcoBoost

Motorul EcoBoost de 1,5 litri și 200 CP – introdus pentru prima dată pe multi-premiatul Fiesta ST are un tubocompresor avansat și o pompă de injecție combustibil de înaltă presiune, alături de sistemul de deschidere variabilă a camelor pe admisie și evacuare (Variable Cam Twin). Acestea contribuie la un nivel de performanță specific mașinilor sport, dar și la un consum optimizat de combustibil.

Arhitectura cu trei cilindri a motorului din aluminiu oferă un cuplu natural ridicat la turații reduse, iar performanța este îmbunătățită de un turbocompresor radial-axial și o galerie de evacuare integrată, care minimizează distanța de deplasare a gazelor de eșapament între cilindri și turbocompresor – ambele contribuind la creșterea mai rapidă a presiunii și a timpului de reacție în cazul accelerărilor rapide.

Puterea maximă este disponibilă la 6.000 rpm, cuplul maxim crescând la 320 Nm între 2.500 rpm și 3.500 rpm, contribuind la o accelerație liniară și la o reacție sporită.

În plus față de sistemul personalizat de admisie și de evacuare liberă a gazelor, Puma ST oferă, de asemenea, noi suporturi pentru motor care țin sub control ruliul, minimizând mișcările nedorite, în special pe viraje strânse.

Tehnologia de control activ a supapelor de evacuare amplifică sunetul sportiv al motorului cu trei cilindri pentru a spori experiența de conducere. Ford Performance a reglat nota de evacuare pentru a se potrivi mai bine caracterului de SUV rafinat al Puma ST – modelul fiind cu aproximativ 1 decibel mai silențios decât Fiesta ST.

Tehnologia Ford de dezactivare a cilindrilor a fost prima integrată pe un motor cu trei cilindri și poate opri automat livrarea combustibilului și funcționarea supapelor pentru unul dintre cilindrii motorului, în condiții în care nu este necesară capacitatea maximă, cum ar fi când conduci la viteze de croazieră. Această tehnologie permite motorului EcoBoost de 1,5 litri să fie la fel de sensibil pe cât de sportiv.

Tehnologia poate decupla sau cupla un cilindru în 14 milisecunde – de 20 de ori mai rapid decât durează să clipești – economisind combustibil și contribuind la un consum de 6,0 l / 100 km și emisiile de CO2 de 134 g / km NEDC (6,9 l / 100 km și 155 g / km WLTP) 1. De asemenea, un filtru de particule cu greutate redusă diminuează eficient gazele de evacuare.

Puma ST este oferit cu aceeași transmisie manuală cu șase trepte, cu schimbare lină, asemenea celei de pe Fiesta ST, cu reprize scurte de accelerație, ce permit parcurgerea 0-100 km/ h în doar 6,7 secunde și o viteză maximă de 220 km/h, utilizând jante din aliaj de 19 inch.

Sistemul selectabil Drive Modes potrivit pentru fiecare

Sistemul selectabil Drive Modes este cheia versatilității Pumei ST. De la modul Track care configurează SUV-ul performant pentru o distracție maximă la volan, până la modul Eco, oferit pentru prima dată pe un model ST, modurile selectabile de conducere modifică caracterul Pumei ST pentru a se potrivi condițiilor de mediu sau stării de spirit.

În modul Normal, setarea motorului, controlul tracțiunii, sistemul de control electronic al stabilității (ESC), sunetul evacuării și servodirecția asistata electronic (EPAS) sunt configurate pentru a oferi un raspuns natural si un sentiment de legătură cu mașina.

În modul Eco, setarea motorului și răspunsul pedalei de accelerație sunt ajustate pentru asigura o mai mare eficiență a consumului de carburant.

În modul Sport, setarea motorului și răspunsul pedalei de accelerație sunt mai acute, iar configurarea sistemului EPAS este ajustată pentru a oferi mai mult feedback și un control mai fin pentru șofatul sportiv pe șosea. Valva activă se deschide, iar ESE este adaptat pentru a intensifica sunetul sportiv al evacuării și al motorului în habitaclu. Modul Sport este accesibil prin simpla apăsare a unui buton dedicat de pe volan.

În modul Track, toate sistemele dinamice ale mașinii sunt setate pentru atingerea unor timpi-record pe turul de circuit, controlul tracțiunii este dezactivat, iar intervențiile sistemului ESC sunt relaxate pentru a facilita rularea utrasportivă pe pistă

În plus, pachetul ESC cu trei moduri de funcționare îi va ajuta pe șoferi să aleagă între o intervenție completă a sistemului, un mod permisiv cu intervenții limitate și o dezactivare completă.

Dezvoltat pentru a fi utilizat doar pe pistă și disponibil ca parte a pachetului opțional Performance, sistemul Launch Control permite șoferilor să atingă un nivel maxim de satisfacție prin starturi foarte rapide și consistente pe circuit. Selectat cu ajutorul comenzilor de pe volan, sistemul activează elemente grafice dedicate pe ecranul de 12,3 inch din zona instrumentarului de bord.

Când pedala de accelerație este apăsată la maximum, sistemul primește indicația de a ridica turațiile motorului și de le păstra apoi automat la limita maximă, acest lucru fiind relevat vizual printr-un indicator care se “umple” atunci când mașina este gata de start.

Când pedala de ambreiaj este eliberată brusc, se activează modul de start optimizat de pe loc în care sistemele ESC (Electronic Stability Control), Controlul tracțiunii, Controlul vectorial al cuplului și Sistemul de compensare a acțiunii cuplului motor asupra direcției (Torque Steer Compensation System) coordonează furnizarea puterii și a cuplului către roți.

Stil atrăgător și specificații

Stilul sportiv al lui Puma – incluzând silueta înclinată a plafonului și bosajele pronunţate ale aripilor – se pretează unui design Puma ST mai îndrăzneț care combină forma cu funcția.

Buclierul față este personalizat cu sigla Ford Performance, fiind integrat în bara de față pentru a crește cu aproape 80% stabilitatea și tracțiunea, față de versiunea standard.

Spoilerul spate îmbunătățește aerodinamica, la fel și luminile încorporate în bara de protecție din spate. Iar grila superioară cât și cea inferioară sunt concepute pentru a oferi o mai bună răcire a motorului.

Puma ST se distinge prin finisajul negru lucios al jantelor sale unice din aliaj de 19 inch, și prin cele șase culori de caroserie, Agate Black, Desert Island Blue, Fantastic Red, Frozen White, Magnetic, precum și culoarea verde Mean Green, special concepută pentru modelul ST. Un finisaj negru lucios este standard pentru pavilion, pentru marginea grilei, capacele oglinzilor exterioare și bara de protecție din spate, ceea ce face ca acest model să fie mult mai ușor de identificat.

Interiorul este la fel de carismatic, iar oglinzile retrovizoare pliabile electric proiectează emblema ST pe sol la deschiderea portierelor.

În interior, scaunele sport Recaro din material Miko Dinamica, încălzite și având brodată emblema ST, asigură o bună poziție a șoferului și pasagerului din față. Sunt prezente protecțiile de praguri Ford Performance și emblema ST pe volanul din piele și maneta schimbătorului de viteze. Scaunele, centurile de siguranță și covorașele sunt finisate cu cusături în culoarea Metal Grey.

Interiorul exclusivist al Pumei ST continuă să ofere cel mai bun spațiu de încărcare fără compromisuri – 456 litri3, susținut de inovatorul Ford MegaBox. Acesta oferă un spațiu suplimentar de depozitare de 80 de litri amplasat sub podeaua portbagajului – capabil să găzduiască confortabil două genți de golf în poziție verticală.

Pentru un plus de confort, funcțiile standard includ un hotspot WiFi pentru încărcare wireless, parbriz încălzit Quickclear, senzori de parcare față/ spate, ștergătoare automate și sistemul Ford SYNC 3 care permite șoferilor să controleze sistemul audio, navigația și smartphone-urile folosind simple comenzi vocale4.

Sistemul oferă compatibilitatea Apple CarPlay și Android Auto™ fără costuri suplimentare și este susținut de un display tactil central de 8 inch care afișează logo-ul Ford Performance la pornire. Un sistem de sunet B&O premium este, de asemenea, disponibil.

Tehnologia standard FordPass Connect5 permite posesorile de Puma ST să controleze de la distanță o serie de funcții ale vehiculului – inclusiv blocarea portierelor și localizarea vehiculului – prin intermediul aplicației mobile FordPass6.

Modemul oferă, de asemenea, informații despre pericolele locale prin aplicația Local Hazard Information2 conectată în cloud, care informeză șoferii despre orice situație periculoasă de pe drum, chiar dacă incidentul nu este vizibil din cauza unei curbe sau a altor vehicule aflate în față.

Alte tehnologii disponibile de asistență a șoferului includ asistența pre-coliziune cu frânare activă (Pre-Collision Assist with Active Braking)2, asistență activă la parcare (Active Park Assist)2, sistemul de alertă la intersecția cu traficul perpendicular cu frânare activă (Cross Traffic Alert with Active Braking)2, tempomat adaptiv cu recunoașterea indicatoarelor rutiere ( Adaptive Cruise Control with Speed Sign Recognition) și sistemul de centrare pe mijlocul benzii de rulare (Lane Centring)2.

„Noul nostru Puma ST este practic și rafinat, cu proporții de SUV care atrage toate privirile, dar capabil să ofere plăcerea unui hot-hatchback”, a declarat Muenzinger.

Informațiile legate de datele din acest comunicat de presă reflectă specificațiile preliminare și erau corecte la momentul tipăririi. Cu toate acestea, politica Ford este una de îmbunătățire continuă a produsului. Se rezervă dreptul de a modifica aceste detalii în orice moment.

1Datele privind eficiența consumului de combustibil și CO 2 vor fi publicate mai aproape de data de vânzare.

Consumul declarat energie/combustibil, emisii CO 2 şi autonomia electrică sunt măsurate în conformitate cu cerinţele tehnice şi specificaţiile Regulamentelor europene (CE) nr. 715/2007 şi (EU) nr. 1151/2017 cu amendamentele ulterioare. Vehiculele ușoare omologate, care utilizează Procedura de Testare a Vehiculelor Ușoare Armonizată la Nivel Mondial (WLTP), va avea informații despre consumul de combustibil/ energie și emisiile de CO 2 pentru noul Ciclu European de Conducere (NEDC) și WLTP. WLTP va înlocui complet NEDC până la sfârșitul anului 2020. Procedurile de testare standard aplicate permit compararea între diferite tipuri de vehicule și diferiți producători. În timpul eliminării NEDC, consumul de combustibil WLTP și emisiile de CO 2 sunt corelate cu NEDC. Va exista o anumită diferență în ceea ce privește economia de combustibil și emisiile anterioare, deoarece unele elemente ale testelor s-au modificat, astfel încât aceeași mașină ar putea avea consum de combustibil și emisii de CO 2 diferite.

2Funcțiile de asistență pentru șofer sunt suplimentare și nu înlocuiesc atenția, modul de gândire și necesitatea conducătorului auto de a controla vehiculul.

3Capacitatea de încărcare și încărcătura este limitată de greutate și distribuția greutății.

4Nu conduceți în timp ce atenția vă este distrasă. Utilizați sisteme activate prin voce atunci când este posibil; nu utilizați dispozitive portabile în timp ce conduceți. Se poate ca unele funcții să fie blocate în timp ce vehiculul este în viteză. Nu toate funcțiile sunt compatibile cu toate tipurile de telefoane.

5 Se poate ca funcțiile să necesite activare.

6 AplicațiaFordPass este compatibilă cu platformele smartphone-urilor, fiind disponibilă prin descărcarea. Se pot aplica tarife pentru mesaje și date.