Subaru Forester 2.0l Hybrid e-Boxer CVT AWD Style

Am inceput testele cu un Subaru Forester de la Auto Kino Brasov, si nu regret deloc faptul ca am acceptat propunerea lor, am descoperit un SUV compact foarte interesant si care m-a facut sa il indragesc in cele cateva zile petrecute impreuna.

Nu mai e disponibil decat cu transmisie automata CVT Lineartronic si cu o singura motorizare, 2l e-Boxer, mild hybrid, insa prin spatiu si dotari, Forester ramane o alegere inteligenta pentru un anumit public.

In continuare are cel mai performant sistem de tractiune integrala din segment, insa acest lucru nu inseamna neaparat ca are o performanta deosebita in offroad, cum aveau predecesorii sai, pentru ca unghiul de atac e destul de limitat. Totusi, cu atentie, poate parcurge trasee “interesante”, mai ales daca esti ghidat de cineva din exterior…

Oricum, Forester e in continuare o masina de vazut si cumparat, mai ales daca sunteti fani ai marcii, insa atentie mare la reprezentarea in teritoriu, Subaru nu mai acopera atat de bine zona tarii noastre…