Peugeot E-2008 GT AT 136 CP

Ati cerut mai multe modele electrice, am incercat sa aduc si vom mai aduce. In acest test, una din propunerile grupului PSA (la ora la care scriu deja alianta Peugeot-Citroen cu Fiat-Chrysler se numeste Stellantis), respectiv un E-2008 de la Peugeot, ne arata ca viitorul electric poate fi extrem de modular.

De ce modular? Pentru ca grupul motopropulsor este comun si cu alte modele ale grupului si disponibil si pentru alte marci, chiar concurente, fiind furnizat de Vitesco Technologies, fosta divizie Continental Powertrain Division, adica, in putine cuvinte, de experti in domeniul automotive.

Sigur, modularizarea si prezenta pe diverse modele inseamna si dezavantaje inerente, nefiind dezvoltari aplicate pe un anumit model, ci generice, rezultatele sunt destul de diferite. Aerodinamica, greutatea, amplasarea, jantele, pneurile, pot face (cum faceau de altfel si la motorizarile termice) ca performantele finale, fie de dinamica sau de autonomie, sa fie destul de diferite.

Peugeot E-2008 are o nisa interesanta cred eu, fiind un model care mie mi-a lasat o prima impresie destul de puternica, in ciuda unor inerente mici neajunsuri pe care le-am sesizat. Cred ca e de vazut si cumparat in conditiile in care aveti domiciliul la casa si puteti incarca masina regulat, pentru ca autonomia, desi nu e cea mai mica, e totusi mai mult sub medie, insa daca parcursul zilnic e sub 250 km, veti putea folosi masina asta fara nicio restrictie…

Sper ca filmele vor fi de folos celor care doresc o electrica, stim ca anii care urmeaza vor fi interesanti si piata se va inunda de modele EV. Chiar si grupul Stellantis va fi printre actorii principali, deci, daca vreti sa fiti avangardisti, e unul din modelele care pot permite usor accesul la tehnologii moderne.