Cele 7 finaliste ale competiției Best Electric Car în Romania 2023 sunt expuse la Mega Mall București de Ziua Pământului, pe 22 aprilie.

București, 21 aprilie 2023

Finalistele competiției Best Electric Car în România vor fi expuse în perioada 22 – 24 aprilie la Mega Mall Bucuresti la intrarea dinspre Șoseaua Pantelimon și la parter, de unde vor porni în sesiunea de testare care se va desfășura pe parcursul a patru zile, între 25 – 28 aprilie, pe traseul București – Iași – București.

Cele șapte modele finaliste care își vor disputa marele premiul Best Electric Car in Romania 2023 sunt Audi Q8 e-tron 50 quattro, BMW i7 xDrive60, Cupra Born, Kia e-Niro, Nissan Aryia, VW ID. Buzz și Toyota BZ4X.

„Pentru a crea un viitor mai bun, primul pas este să facem un prezent mai bun.

Susținem și găzduim în Mega Mall inițiativa Best Electric Car fiindcă recunoaște eforturile celor care ne arată că sustenabilitatea nu e doar un trend, ci este un domeniu care are nevoie de implicarea tuturor.

Mobilitatea verde este un element esențial când vine vorba de protecția mediului. Încurajăm deplasarea eco și punem la dispoziția clienților Mega Mall 31 de stații de încărcare a vehiculelor electrice, pentru cei care vor să fie environment-friendly.” Management Mega Mall București.

Modelele finalistele vor fi testate de juriul format exclusiv din 14 profesioniști în jurnalismul auto, care acoperă toate titlurile relevante din domeniu, pe parcursul a patru zile, timp în care vor testa nu doar mașinile, ci și capacitățile lor de a folosi cât mai eficient infrastructura de încărcare din mai multe orașe. La fel ca la prima ediție, pe lângă marele premiu – Best Electric Car in Romania – publicul își poate vota modelul favorit pe site-ul www.bestelectriccar.ro, în cadrul Premiului de Popularitate.

Despre Mega Mall București

Mega Mall București este unul dintre cele mai moderne centre comerciale din București, inaugurat în urma unei investiții de 165 de milioane de euro. Centrul acoperă în total cca. 200.000 metri pătrați și face parte din portofoliul NEPI Rockcastle. Mall-ul dispune de un spațiu închiriabil de aproximativ 76.000 de metri pătrați, dispuși pe 5 niveluri, și găzduiește peste 200 de magazine, dar și o parcare cu o capacitate de aproximativ 3.000 de locuri dispuse pe 7 niveluri, dintre care 1.000 sunt situate pe acoperiș. Centrul comercial propune un mix complet de branduri de renume național și internațional pentru toate nevoile și interesele, precum și diverse opțiuni de relaxare și petrecere a timpului liber: un food court de 10.000 mp cu o varietate de restaurante, fast food-uri și cafenele pentru toate gusturile, o sală de fitness WorldClass, de 2.500 de metri pătrați, dotată cu o piscină semi olimpică, un cinematograf Cinema City cu 14 săli ultra moderne și tehnologia 4Dx, un concept modern de spații de distracții, operat de TrickShot Mega Mall, sală de jocuri deschisa non-stop, dar și un loc de joacă, adus de Gymboland, pentru copiii de toate vârstele.

Aici sunt prezente unele dintre cele mai mari reprezentanțe ale magazinelor de fashion, încălţăminte, îngrijire şi accesorii din țară, printre care H&M, Zara, Mango, Peek & Cloppenburg, Guess, POEMA, DIKA, New Yorker, Pull&Bear, C&A, LC Waikiki, Bershka, Notino, Sephora, Mayoral, Stradivarius, Bigotti, Adidas, Nike, JD Sports, Foot Locker, Lee Cooper, Douglas, Nala, NEXT, Tommy Jeans, Hervis, ECCO, HUMANIC, Benvenuti, Sportisimo, Intersport, MAC, Aldo, B&B Collection, Kultho sau iStyle. Oferta de foodcourt cuprinde cafenele precum Manufaktura și, din 2017, restaurante ca Taco Bell, McDonalds și Trickshot Mega Mall, care include și o zonă de petrecere a timpului liber, cu biliard și bowling. Tot la Mega Mall Bucuresti au fost deschise primele magazine Reserved Man, Pupa, Sport Vision, Buzz și Burger King din România. În decembrie 2019, a fost inaugurată cafeneaua-concept Starbucks, amenajată sub formă de insulă. Începând cu noiembrie 2022, vizitatorii Mega Mall București pot descoperi primul magazin fizic epantofi.ro la parter cu zonă Modivo la nivelul 1.

Despre Best Electric City

Competiția Best Electric Car in Romania a debutat în 2021, ca răspuns natural la schimbările profunde din industria auto, axată pe migrarea rapidă către propulsia electrică. În condițiile în care sunt tot mai multe mașini electrice lansate în fiecare an, Best Electric Car își propune să premieze cele mai bune și relevante modele EV pentru piața din România, dar și să sublinieze responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi pentru o lume mai curată.