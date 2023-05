Cele 7 finaliste ale competiției Best Electric Car în Romania 2023 sunt expuse la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pe 4 mai

București, 23 mai 2023

Finalistele competiției Best Electric Car în România vor fi expuse pe data de 4 mai, în intervalul orar 13.00 – 15.00 la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu ocazia anuntării câștigătorilor celei de-a treia ediție.

Cele șapte modele finaliste care își dispută marele premiul Best Electric Car în România 2023 sunt Audi Q8 e-tron 50 quattro, BMW i7 xDrive60, Cupra Born, Kia e-Niro, Nissan Aryia, VW ID. Buzz și Toyota BZ4X.

Modelele finalistele au fost testate de juriul format exclusiv din 14 profesioniști în jurnalismul auto, care acoperă toate titlurile relevante din domeniu, pe parcursul a patru zile, pe traseul București – Iași – București, timp în care aceștia au testat nu doar mașinile, ci și capacitățile lor de a folosi cât mai eficient infrastructura de încărcare din mai multe orașe.

Încă de la prima ediție, Best Electric Car in Romania a fost susținut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care premiază cel mai bun oraș la nivelul infrastructurii de încărcare a mașinilor electrice. Reprezentanții acestui oraș vor primi de la Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Tánczos Barna, premiul Best Electric City in Romania 2023.

“Best Electric Car este o competiție în care sunt analizate toate mașinile electrice care sunt astăzi pe piața din România și toate opțiunile, practic, care pot fi alese de cei care vor să beneficieze de sprijinul din Rabla Plus.

Prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus, finanțate de Administrația Fondului de Mediu, ministerul își dorește ca parcul auto să fie reînnoit, își dorește ca mobilitatea să fie în linie cu tendințele europene și mondiale. Pentru că ne dorim ca viitorul pe care îl pregătim pentru copiii noștri să fie unul mai curat, orașele noastre să fie mai puțin poluate, sustinem oferirea unui premiu pentru administrațiile locale care se implică și investesc în infrastructura atât de necesară pentru dezvoltarea mobilității electrice în România.”

Barna Tánczos – Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor La fel ca la prima ediție, pe lângă marele premiu – Best Electric Car in Romania – publicul a putut vota modelul favorit pe site-ul www.bestelectriccar.ro, în cadrul Premiului de Popularitate.

Despre Best Electric City

Competiția Best Electric Car in Romania a debutat în 2021, ca răspuns natural la schimbările profunde din industria auto, axată pe migrarea rapidă către propulsia electrică. În condițiile în care sunt tot mai multe mașini electrice lansate în fiecare an, Best Electric Car își propune să premieze cele mai bune și relevante modele EV pentru piața din România, dar și să sublinieze responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi pentru o lume mai curată.