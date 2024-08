Renault Scenic E-TECH 220CP 87 kWh esprit alpine

Un autovehicul cu pedigree, Scenic E-TECH are mai multe premii la activ, printre care Car of The Year 2024 in Europe si Best Electric Car in Romania.

L-am testat pe cam 1600 km total, si, cu mici si marunte imperfectiuni, s-a relevat ca o propunere extrem de interesanta a celor de la Renault. Indraznesc sa spun ca daca azi as cumpara un Renault, Scenic E-TECH ar fi.

Design fin, stilat, nu foarte aerodinamic pentru un EV, lasa o impresie puternica si in mers si stationat, platforma AmpR Medium e suficient de permisiva si spatiul interior este mare si in fata si in spate.

Google Maps si Waze nativ, plus posibilitate de a rula Android Auto si Apple Car Play, aplicatie proprie, iar in versiunea esprit alpine, un interior superb – nu poti ramane insensibil la asa ceva.

Nu e un model ieftin, are un pret in aceasta versiune de circa 52 170 euro, dar exista si variante mai accesibile, nu intotdeauna trebuie modelul full options si cu baterie de 87 kWh, poate ca si varianta de 60 are clientii ei.

Evident, si cele de mai sus si altele, s-au discutat pe larg in cele 5 filme de mai jos…