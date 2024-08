Prim contact MG3 Hybrid

Am participat la lansarea in Romania a modelului MG3 Hybrid, un model de care stiam cateva chestiuni, nu eram foarte convins ca are vreo sansa in duelul cu greii segmentului, Yaris, Clio, 208, etc, pana cand l-am condus.

Prima impresie a fost ca sunt intr-o masina extrem de rapida, plecarile de pe loc sunt aproape brutale, daca nu dozezi bine acceleratia. E normal, MG3 Hybrid are cateva caracteristici altfel, chiar si pentru un hibrid…

De exemplu, puterea motorului electric e mult mai mare decat cea a motorului termic, 136 CP, fata de 102, iar cuplul, la prima vedere, e aproape dublu, 250 Nm electric vs 128 Nm termic. Insumate, nu mai vorbim – 194 CP si 425 Nm!!!

Toate cele 3 versiuni de echipare disponibile, EXPLORE, EXCITE, EXCLUSIVE, au acelasi grup motopropulsor hibrid, fiind in mod evident diferentiate prin echipamente si aspect. Am condus doar o varianta EXCLUSIVE, interiorul, desi relativ sobru, pare foarte bine facut si intr-adevar la nivel cu concurenta.

Evident, vom face filmari detaliate cu MG3 Hybrid, asa ca nu va incarc cu mai multe informatii, stoc online aveti aici, recomand o plimbare la un dealer sa vedeti si sa conduceti masina. Pretul ramane foarte competitiv, pentru un model cu asemenea caracteristici de putere si cuplu, capabil sa mearga si electric pe distante destul de mari, plecand de la 19 500 euro si mergand pana la 22 490 euro TVA inclus pentru un EXCLUSIVE.