Kia EV3 FWD 81,4 kWh GT Line

EV3, model mai degraba intre clasele B si C, decat apartinand clar vreuneia dintre ele, e o surpriza placuta, prea placuta as spune. Daca design-ul e inca polarizant, totusi pentru mine a fost important sa descopar ca masina e mai interesanta decat in poze si, in ciuda aparentelor, are un coeficient aerodinamic foarte bun, 0,26.

Poti opta pentru o singura motorizare, FWD, nu neaparat cea mai buna solutie pentru un EV, dar ai la dispozitie doua baterii cu care iti poti configura masina. Noi am avut o echipare GT Line si baterie mare, 81,4 kWh (78 net) care, desi cu mai bine de 100 kg mai grea decat o versiune cu baterie de 58,3 kWh, ofera o autonomie teoretica respectabila, 563 km mixt si 737 km in oras, pe jante de 19″.

Sigur, vremea de afara si regimul de condus nu au permis nici pe aproape astfel de autonomii, insa tocmai cum s-a comportat in conditii de iarna ne confirma ca la un regim meteo normal se pot atinge performantele declarate.

In mod clar un vehicul de cumparat, nu in versiunea full options, unde pretul sare de 51 000 euro, ci configurat atent, poate cu bateria mai mica si o echipare entry level plus optionale, in zona de 40-41 000 euro. Daca vom avea o Rabla Plus in zona de 7500-8500 euro anul acesta, sunt cateva vehicule EV foarte interesante iar EV3 e unul dintre ele…