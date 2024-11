1000 km cu Ford Explorer RWD, powered by Ford ROMANIA

Ford are trei modele noi, doua electrice, Explorer si Capri, iar in pregatire un Puma electric (ramanand si versiuni termice). Ca sa vedem ce ascund aceste masini, o sa incercam sa le luam pe rand, atat la test, cat si la un tur de 1000 km. Am inceput cu Explorer, intr-o varianta RWD, cu baterie de 77 kWh.

Platforma e comuna cu ID4 de la VW, in urma colaborarii extinse Ford-Volkswagen, insa setarile si modul in care se conduce si simte masina sunt altele decat la omologul teuton. Explorer e diferit, in sensul bun, mai SUV, mai incisiv, confortabil si dinamic totodata.

Am ales ca destinatie Colibita, “marea dintre munti”, unde am aruncat o privire asupra barajului, cazati fiind la hotelul Villa Galleria, apoi am venit spre casa, cu o masina care m-a surprins poate mai mult decat ma asteptam.

Poate ca nu e cea mai eficienta, nu e cea mai rapida, nu e nici cea mai ieftina, dar per total reprezinta un tot unitar deosebit de competitiv, cu o suspensie excelenta, o avalansa de tehnologie, de la faruri Matrix la sisteme de asistenta supercompetitive, head-up display, scaune AGR, display central cu pozitie ajustabila, sistem audio Bang&Olufsen.

Ansamblul motor-baterie s-a descurcat excelent in conditii de iarna, chiar si in absenta unei pompe de caldura care ar fi imbunatatit eficienta.

Va invit sa vedeti calatoria noastra si nu uitati, urmeaza o prezentare detaliata a acestui superb Ford Explorer!