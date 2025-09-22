Volvo EX30 Extended Range RWD Plus

Tur de 1000 km cu EX30 avem, iata si prezentarea completa, prezentare care demonstreaza inca o data faptul ca Volvo are un castigator in segmentul subcompact, un model electric sobru, elegant, performant, eficient, competent. Nu perfect, dar cu siguranta o optiune de luat in seama si ca a doua masina si ca unica masina, daca indepliniti conditiile optime pentru a avea un vehicul electric.

Foarte economic in oras, e clar o alegere perfecta pentru doamne, ca masina de naveta, suficient de cool si cu personalitate discreta. Interiorul optimizat dupa reteta Tesla s-ar putea sa nu fie neaparat pe placul celor mai exigenti cumparatori, dar pentru cei care apreciaza minimalismul, e vis.

Pacat ca aceasta frumoasa culoare s-a scos din configurator, sper sa fie doar ceva temporar. Evident, va incurajez sa faceti un test drive inainte de achizitie, sa va configurati o pozitie la volan si sa evaluati spatiul in spate si portbagajul, sunt lucruri relativ fixe, dupa ce o cumperi nu mai ramane decat sa regreti ca nu ai facut asta cand trebuia.

Daca indeplineste criteriile, din punctul meu de vedere EX30 e un autovehicul electric cu care nu poti gresi. De urmarit si stocurile, din ce am observat sunt sanse de gasit modele interesante, cu preturi bune…