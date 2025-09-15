1000 de kilometri cu BYD Sealion 7 82,5 kWh Design AWD, powered by BYD Romania

Nu aveam cum sa ratam varful de gama al BYD in Europa, pentru moment, respectiv Sealion 7. Ca sa nu ne speriem prea tare, am primit un Sealion 7 varianta AWD Design, adica o versiune intermediara de echipare. Sigur facem si cu Excellence, cand ii va veni vremea, insa nici cu aceasta varianta de mijloc nu ne e rusine.

Evident, din cauza taxelor vamale si “de China”, pretul nu e neaparat cel mai competitiv in raport cu modele direct concurente, insa nici cifrele nu mint. 54 000 euro, 530 CP, 0-100 in 4,5 secunde. Rotunde, cum s-ar zice.

Am facut un tur frumos, de 1000 km, intr-un confort regal si, cu mici erori de calcul, a iesit bine. Cu suportul neconditionat al BYD Romania, am vizitat o zona frumoasa, zona Bicaz, ne-am cazat intr-un loc superb, Amumi Tiny Houses, recomand cu caldura experienta.

S-au tras si concluzii, le vedeti in cele doua filmari cu turul si, desigur, in prezentarea detaliata care va urma. Poate ca, asa cum am vazut in unele comentarii, inca BYD nu se vede suficient pe soselele noastre, insa, de la final de 2025, cand va porni fabrica din Ungaria si taxele cam dispar, probabil si preturile si disponibilitatea de vehicule va fi mai mare.