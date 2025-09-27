BYD Sealion 7 82,5 kWh 530 CP AWD Design

Momentan varf de gama BYD in Romania, Sealion 7 e vazut de multi ca un rival pentru Tesla Model Y dar si ca un Macan chinezesc, prin prisma performantelor declarate absolut impresionante: 530 CP, 0-100 in 4,5 secunde si viteza maxima 215 km (absolut evident limitata electronic).

Ca atare, dupa un prim contact cu masina la lansarea din Marea Britanie, era firesc sa facem si noi o prezentare completa, cu bune si rele, sa vedem cum sta Sealion 7 fata de rivalul binecunoscut si cum e ca alternativa la foarte multe masini cu care concureaza direct sau indirect. Si, desigur, un tur de 1000 km…

Sealion 7 nu e perfect, dar pentru mine s-a dovedit cumva o revelatie, cu o suspensie superba, ai impresia ca e pe perne de aer, asa de bine amortizeaza, nu isi ascunde greutatea dar nici performanta, nefiind o masina cu care sa mergi la limita, ci mai degraba un SUV rapid cu o rezerva uriasa de putere si cuplu. O masina de statut si timpul o va dovedi cu siguranta.

Spatiul in spate face ca pasagerii sa se simta ca intr-o limuzina, sistemul audio si infotainment-ul in general ar putea fi mai bune dar in esenta cel putin partea de meniuri mi s-a parut mai putin ingrozitoare ca la alte masini de China. Imi lipseste un consum mediu resetabil pe fiecare calatorie, insa fundamental, calitatea si prestatiile Sealion 7 garantez ca vor surprinde placut si pe cei mai sceptici.

Fiind o varianta de mijloc, probabil ca am fi avut o autonomie superioara si o viteza de incarcare mai buna daca eram cu varianta de top, care incarca la 230 kW si are 91 kWh bateria, fata de 82,5 kWh la modelul testat. Chiar si asa, pentru clasa, dimensiuni, greutate si puterea afisata, consumul mediu, desi nu mic, ramane onorabil.

Ca sa nu ramana un element de ambiguitate in cele scrise mai sus, Sealion 7 a intrat pe lista mea scurta, alaturi de Model Y si Ford Capri, ca masini pe care as da banii fara sa clipesc, diferentele intre ele fiind insa mari, alegerea o faci in functie de ce cauti, eficienta e la Tesla, confortul la Sealion 7, stilul diferit la Capri.