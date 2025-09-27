27/09/2025

BYD Sealion 7 82,5 kWh 530 CP AWD Design

Cars

by

Momentan varf de gama BYD in Romania, Sealion 7 e vazut de multi ca un rival pentru Tesla Model Y dar si ca un Macan chinezesc, prin prisma performantelor declarate absolut impresionante: 530 CP, 0-100 in 4,5 secunde si viteza maxima 215 km (absolut evident limitata electronic).

Ca atare, dupa un prim contact cu masina la lansarea din Marea Britanie, era firesc sa facem si noi o prezentare completa, cu bune si rele, sa vedem cum sta Sealion 7 fata de rivalul binecunoscut si cum e ca alternativa la foarte multe masini cu care concureaza direct sau indirect. Si, desigur, un tur de 1000 km

Sealion 7 nu e perfect, dar pentru mine s-a dovedit cumva o revelatie, cu o suspensie superba, ai impresia ca e pe perne de aer, asa de bine amortizeaza, nu isi ascunde greutatea dar nici performanta, nefiind o masina cu care sa mergi la limita, ci mai degraba un SUV rapid cu o rezerva uriasa de putere si cuplu. O masina de statut si timpul o va dovedi cu siguranta.

Spatiul in spate face ca pasagerii sa se simta ca intr-o limuzina, sistemul audio si infotainment-ul in general ar putea fi mai bune dar in esenta cel putin partea de meniuri mi s-a parut mai putin ingrozitoare ca la alte masini de China. Imi lipseste un consum mediu resetabil pe fiecare calatorie, insa fundamental, calitatea si prestatiile Sealion 7 garantez ca vor surprinde placut si pe cei mai sceptici.

Fiind o varianta de mijloc, probabil ca am fi avut o autonomie superioara si o viteza de incarcare mai buna daca eram cu varianta de top, care incarca la 230 kW si are 91 kWh bateria, fata de 82,5 kWh la modelul testat. Chiar si asa, pentru clasa, dimensiuni, greutate si puterea afisata, consumul mediu, desi nu mic, ramane onorabil.

Ca sa nu ramana un element de ambiguitate in cele scrise mai sus, Sealion 7 a intrat pe lista mea scurta, alaturi de Model Y si Ford Capri, ca masini pe care as da banii fara sa clipesc, diferentele intre ele fiind insa mari, alegerea o faci in functie de ce cauti, eficienta e la Tesla, confortul la Sealion 7, stilul diferit la Capri.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Privacy Preference Center

Consent Management

Privacy Policy

Required
You read and agreed to our Privacy Policy.

Cookie Policy

Required
You read and agreed to our Cookie Policy.

Marketing

1 - Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. 2 - Used by Facebook to register impressions on pages with the Facebook login button. 3 - Tries to estimate the users bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 4 - Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. 5 - used by AdUnity.com for ad serving purposes, 6 - used by AdUnity.com for ad serving purposes, 7 - used by AdUnity.com for ad serving purposes, 8 - used by AdUnity.com for ad serving purposes

Cookies Used

1 - GPS (Youtube.com), 2 - Impression (Facebook.com), 3 - Visitor Info Live (Youtube.com), 4 - YSC (Youtube.com), 5 - auguid (AdUnity.com), 6 - x0.gif (AdUnity.com), 7 - x1daid (AdUnity.com), 8 - x1guid (AdUnity.com)

GDPR

1 - only to comply with GDPR requests, 2 - only to comply with GDPR requests.

Cookies Used

Required
1 - GDPR allowed cookies (Turatii.ro), 2 - GDPR consent types (Turatii.ro)

Traffic

1 - Visitor statistics, 2 - Visitor statistics for ranking site in auto category, 3 - Visitor statistics

Cookies Used

1 - trafic_h (Trafic.ro), 2 - trafic ranking (Trafic.ro), 3 - trafic_v (Trafic.ro)