Zeekr și SEEAG aduc în România experiența mobilității electrice premium

Zeekr, brand global de tehnologie în mobilitatea electrică premium, își extinde prezența în Europa de Sud-Est în parteneriat cu SEEAG. Începând din luna octombrie, clienții din România vor putea comanda trei dintre cele mai recente modele Zeekr: SUV-ul de dimensiuni medii Zeekr 7X, shooting brake-ul Zeekr 001 și SUV-ul compact Zeekr X. Primele unități vor ajunge la clienți până la sfârșitul anului.

Zeekr a ales SEEAG ca importator de încredere pentru piața din România, valorificând cei peste 30 de ani de experiență în reprezentarea brandurilor premium și competențele demonstrate în domeniul mobilității electrice. Împreună, parteneriatul va oferi clienților un traseu complet, simplificat și eficient – de la test drive la configurare, comandă și livrare, până la servicii post-vânzare. Primele showroom-uri vor fi deschise în orașe-cheie, fiind completate de o rețea în extindere de centre de service autorizate.

Modelele care vor fi disponibile în România

Zeekr 7X – Un SUV de dimensiuni medii, de ultimă generație, cu o autonomie de peste 600 km (WLTP), conceput pentru familii și pentru șoferii care apreciază spațiul, siguranța și tehnologia avansată.

Zeekr 001 – Un shooting brake elegant, care îmbină performanța cu funcționalitatea, cu un design îndrăzneț, proporții aerodinamice și o experiență de condus cu adevărat dinamică.

Zeekr X – Un SUV compact, ideal pentru mediul urban, care îmbină agilitatea cu dotări premium, conectivitate avansată și funcții inteligente adaptate stilului de viață modern.

Lothar Schupet, CEO Zeekr Europe, a declarat: „Lansarea brandului nostru în România, Slovenia, Croația și Bulgaria va consolida prezența Zeekr în Europa de Sud-Est și va susține dezvoltarea noastră sustenabilă pe termen lung. Interesul pentru vehicule electrice este în continuă creștere în această regiune, iar prin colaborarea strânsă cu partenerul nostru SEEAG, putem contribui la accelerarea tranziției către mobilitatea electrică.”

„Serviciile excelente oferite clienților și parteneriatele solide au fost pilonii afacerii noastre timp de peste 30 de ani. Suntem încântați să aducem vehiculele electrice de ultimă generație Zeekr în regiune și privim cu încredere spre o colaborare durabilă și prosperă. Aceasta este o oportunitate extraordinară de a accelera electrificarea în Europa de Sud-Est, iar noi abia așteptăm să îi întâmpinăm pe primii clienți la test drive cu modelele Zeekr,” a declarat Anders Kamp Jensen, Vicepreședinte SEEAG.

Despre Zeekr

Zeekr (NYSE: ZK) este brandul global de tehnologie în mobilitatea electrică premium, parte din Geely Holding Group. Zeekr își propune să creeze un ecosistem complet integrat pentru utilizatori, având inovația ca standard. Brandul utilizează platforma Sustainable Experience Architecture (SEA) și dezvoltă propriile tehnologii pentru baterii, sisteme de management al bateriei, motoare electrice și infrastructura proprie care susține lanțul de aprovizionare dedicat vehiculelor electrice. Valorile Zeekr sunt egalitatea, diversitatea și sustenabilitatea, iar ambiția sa este de a deveni un furnizor autentic de soluții de mobilitate.

Zeekr își desfășoară activitatea de cercetare și dezvoltare în centrele din Gothenburg, Ningbo, Hangzhou și Shanghai, unde sunt reunite facilități de ultimă generație și expertiză de clasă mondială în inginerie și design. De la debutul livrărilor în octombrie 2021, brandul a livrat peste 510.000 de vehicule, inclusiv modelele Zeekr 001, Zeekr 001 FR, Zeekr 009 MPV, SUV-ul urban Zeekr X, Zeekr 007, Zeekr 7X, Zeekr MIX și Zeekr 7GT. Zeekr a anunțat planuri de extindere pe piețele internaționale și are un plan ambițios de lansare pentru următorii cinci ani, menit să răspundă cererii globale în creștere pentru vehicule electrice.

Despre SEEAG

SEEAG este un grup de companii din industria auto, activ în importul, distribuția, comerțul en-gros și en-detail de autovehicule și piese de schimb. Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniu, SEEAG a deschis drumul pentru multiple soluții de mobilitate OEM în peisajul divers al Europei de Sud-Est.