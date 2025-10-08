Tesla Model 3 Standard si Model Y Standard

Tesla nu sta si incearca sa recupereze din erorile trecutului, introducand doua noi versiuni pentru cele mai vandute modele, 3 si Y, respectiv versiunile Standard. Momentan pe piata din SUA, insa din moment ce Y se va face la Berlin, vom avea si in Europa placerea sa vedem, macar Y-ul.

Practic niste variante gandite sa fie mai ieftine, mai accesibile, pastrand aceeasi forma (si beneficii, evident, de spatiu si portbagaj), insa “dezbracate” de anumite caracteristici si optiuni.

Apar jante mai mici la Y (18″ fata de 19″), rotile devenind mai eficiente, dispare pielea vegana si apar insertii textile, pleaca farurile Matrix, vin faruri normale LED, dispare incalzirea in bancheta spate si ventilatia in scaunele fata, coloana de directie este reglabila manual si, deloc surprinzator, vine cu tija pentru semnalizare. Nu mai avem LED bar-ul dintre faruri la Y, practic Y standard are o fata de sine statatoare si care pare sa arate foarte bine, iar spatele are o semnatura luminoasa mai simpla. De asemenea se scot iluminarea ambientala si functia Autosteer de la Autopilot, ramanand practic un cruise control adaptiv.

Si mai important, ramane plafonul de sticla, dar nu mai este panoramic, ci este acoperit cu un plafon opac, solutie buna pentru ca nu te mai bate soarele in cap, dar nu te mai bucuri de stele, aparent solutia aleasa se datoreaza tot faptului ca era mai ieftin de facut decat proiectarea si executarea unui plafon metalic. Nu mai exista, evident, display-ul pentru pasageri pe consola centrala. Adio si filtre HEPA.

Sistemul audio pierde boxe, mai are doar 7 (fata de 15 si subwoofer la un Premium AWD Long Range), consola centrala nu mai are inchidere si e diferita, oglinzile retrovizoare nu mai au plierea automata si nici functie de auto dimming. In plus, vine fara functia Radio.

Bateria este acum mai mica (69,5 kWh) si motorul mai putin puternic,(300 CP la Y) insa diferenta de greutate si rezistenta la rulare scazuta fac ca masinile sa fie cu 5% mai eficiente decat versiunile Premium (asa se vor numi variantele non Standard sau non Performance). Performanta ramane decenta, 0-100 in 6,8 secunde.

Reducerea de pret e 5000 dolari in SUA, ceea ce, daca ma intrebati pe mine, nu e solutia castigatoare. Nu e Model 2 (care avea alta tractiune), iar 5000 dolari ca sa pierzi toate cele de mai sus, la un Y, nu e relevanta. Nu vorbim de o masina de 15 000, care devine de 10 000, ci de una de 45 000, care devine 40 000. Calculati voi relevanta, sigur ca 5000 in 15 000 sunt o treime din bani, 5000 din 45 000, e doar praf in ochi.

Parerea mea, obiectiva, asa cred si sper, sunt extrem de dezamagit de ce au facut cu Standard si nu vad sa faca purici multi, cum era vorba. Probabil ca pe taxi, ride sharing, inchirieri, poate fi o optiune, dar cineva care are 40 000 va face un efort de 5000 sa ia un Premium nou sau asteapta la un Premium SH. Asta este, nimic nu dureaza la infinit…