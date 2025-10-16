16/10/2025

1000 de kilometri cu Porsche Macan 4S 95 kWh, powered by Porsche

1000 km

by

L-am luat la o calatorie de placere, impotriva vointei lui, pe Macan 4S, de la Porsche. 1000 km, cu trei persoane si bagaje, ne-am urcat la bord si l-am pus la treaba. La sfarsit, mi-a placut, nu stiu ce parere are si Macan de treaba asta, oricum, mi s-a parut ca a evoluat impecabil.

Performanta cat cuprinde, incarcare rapida, consum surprinzator de mic pentru dinamica afisata. Normal ca oamenii de la Porsche mi l-au dat cu toata increderea, din cele descoperite pare sa fie etalon in segment la multe capitole. Nu la toate, evident, ca nu s-a nascut inca masina perfecta, altfel o cumparam toti pe aia…

Un pic de autostrada cu 135, orase, DN-uri, un pic de Transalpina, o bucatica facuta in stil Porsche, evident printre picaturi am incercat sa filmam si o prezentare detaliata, oricum, o experienta demna de sigla de pe capota. Apropo, daca misti mana intre logo si numar, se deschide frunk-ul…

Tinuta de drum si dinamica, impecabile, te imbie atat la mers sportiv cat si la plimbare relaxata, desi suspensia e pneumatica, totusi senzatia generala e un pic de “spre tare”, iti dai seama de ce cand mergi la viteze ridicate, acolo unde senzatia de control se dovedeste net peste competitori.

Ca spatiul in spate nu e cel mai mare, am vazut inca de la lansare, nu cred ca va fi vreodata un impediment pentru cine vrea un Porsche. Dar 115 156 euro ar putea fi…

