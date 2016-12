Renault Megane GT 1.6l TCe EDC7

Noul Renault Megane pare sa fie foarte bine cotat in preferintele publicului international, si, dupa ce am facut ceva kilometri cu doua versiuni de motorizare si echipare, am inteles si de ce.

Primul testat si filmat, mi se potriveste manusa, e vorba de Megane GT, o varianta mai sportiva, un fel de trecere lina intre un Megane normal si ferocele RS. Avand pedigree Renault Sport, cuvintele sunt de prisos…

Nu e o referinta in materie de spatiu interior, in segmentul in care concureaza, insa vine cu inovatii interesante, de la sistemul de directie integrala 4CONTROL pana la posibilitatile de personalizare incredibile pe care le ofera interiorul, ca sa nu mai vorbim de tableta superba, pozitionata vertical.

Transmisia EDC7 e cea mai buna de pana acum dintre cele puse pe Renault (facuta de GETRAG), perfect imperecheata cu un motor reactiv, 1.6l TCe, pe care il vom regasi si pe modelul Talisman sau pe unele modele RS.

Ce mi se pare mie interesant, pe langa faptul ca e o masinuta grozava, pretul este extrem de atractiv, la putin peste 24 000 euro ai masina de fata, complet echipata (lipsesc amanunte gen Head-Up Display sau trapa, disponibile din iunie 2016).

Cu alte cuvinte, e un best-buy, daca nu te deranjeaza consumul de carburant ceva mai mare, perfect justificat insa de performantele oferite…