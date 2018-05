Noul Nissan LEAF a fost prezentat în premieră în România

Noul LEAF, vehiculul 100% electric Nissan a fost prezentat astăzi în premieră presei din România, în cadrul unui eveniment desfășurat în București, la The Ark. Invitații speciali ai acestui eveniment au fost Ana Paola Reginatto, Head of Electric Vehicles Marketing, Nissan Europe, precum și Julie și Chris Ramsey, primul echipaj care a reușit să parcurgă integral Mongol Raly, 16.000 km, într-un vehicul 100% electric, Nissan LEAF.

Cea mai recentă generație a celui mai vândut vehicul electric cu zero emisii – Noul LEAF va fi lansată în România în luna iunie a acestui an și va avea prețuri cuprinse între 22.900 și 27.900 Euro prin Rabla și Rabla Plus.

Noul Nissan LEAF este cel mai avansat și cel mai accesibil vehicul 100% electric care oferă un design dinamic îmbunătățit, tehnologii avansate de asistență pentru șofer și conectivitate sporită. Vehiculul este emblematic pentru strategia Intelligent Mobility, viziunea Nissan pentru un viitor care va redefini modul în care clienții conduc, precum și modul în care vehiculele sunt alimentate și integrate în societate.

O nouă mentalitate

Nissan LEAF este reprezentativ pentru strategia Nissan Intelligent Mobility.

Promisiunea client a noului Leaf cuprinde trei elemente principale: Intelligent Power, reprezentată de noul sistem de propulsie electric avansat de 40 kW, cu o eficiență energetică îmbunătățită, un cuplu mai mare și o putere crescută pentru o experiență de conducere mai captivantă; Intelligent Driving, care este o tehnologie concepută pentru a spori siguranța și a reduce stresul; și Nissan Intelligent Integration, conexiunea vehiculului cu lumea exterioară prin sistemele de conectivitate și cu rețelele energetice, printr-o tehnologie unică de încărcare bidirecțională.

Mult mai mult decât un vehicul electric 100%, noul Nissan LEAF este o unitate mobilă de putere care permite clienților să își gestioneze consumul de energie prin intermediul soluțiilor de acasă sau a celor de la birou.

Design elegant, foarte apreciat de publicul larg

Cu o lungime totală de 4,49m, o lățime de 1,79m, o înălțime de 1,54m și un ampatament de 2,70m, noul Nissan LEAF prezintă de asemenea un profil elegant, un aspect dinamic, având un coeficient de aerodinamicitate (Cx) foarte bun de 0,28. Oricine este familiarizat cu design-ul Nissan va recunoaște blocurile optice caracteristice mărcii, în formă de bumerang, grila frontală “V-motion”, în timp ce elementele albastre, cum ar fi grila față și bara spate, evidențiază caracterul 100% electric al modelului.

Noul LEAF este disponibil în 10 culori exterioare: alb Arctic Solid, roșu Solid Red, maro Bronze Metallic, gri Gun Metallic, gri Spring Cloud, gri Blade Silver, roșu Magnetic Red, alb Pearl White, negru Metallic Black și varianta bi-ton – caroserie alb Pearl White și plafon negru Metallic Black.

Interior focusat pe șofer

Noul model Nissan LEAF are un interior complet redesenat, care se concentrează pe șofer și combină o utilizare inteligentă a spațiului cu funcționalitatea optimă. La interior se remarcă următoarele elemente: cusăturile albastre vibrante de pe tapiterie, pe bord și volan, care creează o ambianță agreabilă și perceptie de înaltă calitate. Portabagajul de 435 de litri și bancheta spate rabatabilă 60/40 oferă spații impresionante de depozitare și utilitate maximă, ceea ce face ca noul Nissan LEAF să fie o mașină de familie perfectă. Capacitatea maximă a portbagajului, cu scaunele pliate este de 1.176 litri.

O autonomie mai mare, mai multă adrenalină

Noul sistem de propulsie electric al noului Nissan LEAF oferă puterea de 110 kW și cuplul de 320Nm, îmbunătățind accelerația la 7,9 secunde de la 0 la 100 km/h, poziționându-se astfel în partea superioară de performanță a segmentului C. Nissan LEAF are o autonomie de 378 km conform NEDC. În plus, noul Nissan LEAF este primul vehicul electric care a fost măsurat conform sistemului oficial WLTP*, conform căruia clienții pot să conducă până la 415 km în traficul din oras, după o singură încărcare. Acest test reflectă mult mai exact situațiile reale de condus ceea ce înseamnă că șoferii se pot bucura de deplasări mai lungi, interconectate prin rețeaua europeană extinsă de încărcare rapidă CHAdeMO.

Încărcarea rapidă de la nivelul minim de alertă până la 80% la o stație de încărcare răpidă de 50 kW durează între 40 și 60 de minute, în timp ce cu un wallbox de 7kW încărcarea de la nivelul minim de alertă până la 100% durează 7,5 ore.

Tehnologii avansate de siguranță

Noul model Nissan LEAF oferă șoferilor încredere absolută în ceea ce privește siguranța. Dotările standard ale versiunii de intrare includ șase airbag-uri (față, laterale și cortină), sisteme de prindere ISOFIX, ABS, EBD, asistență la frânare (BA) și asistența pentru pornirea în rampă (HSA). Recunoașterea semnelor de circulație și sistemul de avertizare pentru unghiul mort se regăsesc printre dotările standard ale versiunii de intrare în gama Visia, la fel ca și sistemul inteligent de frânare de urgență cu funcție de recunoaștere a pietonilor și a biciliștilor.

Sistemele avansate de tehnologie de siguranță, cum ar fi sistemul de avertizare la părăsirea benzii, sistemul de intervenție la părăsirea benzii și sistemul de avertizare pentru trafic spate sunt de asemenea parte din dotările standard ale noului Nissan LEAF.

Tehnologii avansate pentru asistența șoferului

Noul Nissan LEAF este dotat cu tehnologii inovatoare Intelligent Mobility, inclusiv sistemul inteligent de asistență a șoferului ProPILOT, pentru o experiență de conducere mai sigură și mai confortabilă, precum și ProPILOT Park, pentru o parcare complet autonomă prin simpla atingere a unui buton.

ProPILOT este proiectat pentru a fi utilizat pentru rularea pe o singură bandă pe autostradă și optimizat pentru a fi utilizat în cazul unui blocaj de trafic intens sau în cazul rulării cu viteză mare.

Șoferul poate activa ProPilot la fel de ușor ca și un cruise control convențional, prin stabilirea vitezei de croazieră și distanța dorită. Ajutată de senzori și camerele video, tehnologia ProPilot va ajusta viteza în trafic și va păstra mașina în centrul benzii. Gestionează chiar și situațiile de blocaj în trafic, transformând condusul zilnic într-o experiență mai relaxantă şi reducând oboseala.

În blocajele din trafic, ProPILOT va gestiona automat distanța față de mașina din față și va activa frânele sau chiar va opri complet vehiculul, dacă este necesar. După oprire, vehiculul va rămâne pe poziție, chiar dacă piciorul șoferului este ridicat de pe frână. După ce traficul repornește, mașina va relua modul de conducere automat. Dacă traficul se oprește pentru mai mult de 3 secunde, ProPILOT va reporni cu o simplă atingere a pedalei de accelerație sau prin apăsarea tastei de pe volan.

ProPILOT Park este o functie de parcare automată, fără a te ajuta de mâini sau de picioare. ProPILOT Park funcționează atât pentru parcarea laterală, cât și pentru cea perpendiculară (înainte sau înapoi) și va parca cu ușurință noul Nissan LEAF atunci când șoferul selectează locul propus de sistem. Prin apăsarea butonului ProPILOT Park, noul Nissan LEAF va gestiona complet manevrele de parcare și va aplica automat frâna de mână electronică atunci când acțiunea este completă.

Tehnologia e-Pedal

Noua tehnologie e-Pedal a noului Nissan LEAF transformă modul în care vehiculele sunt conduse, permițând accelerarea, decelerarea și oprirea completă prin simpla creștere sau scădere a presiunii aplicate pe pedala de acceleratie. Prin eliberarea acceleratiei, autovehiculul va încetini până la oprirea completă, chiar și în pantă, fără a mai fi necesară apăsarea pedalei de frână. Cu o viteză de decelerare de până la 0.2G, e-Pedal elimină necesitatea ca șoferii să-și miște constant piciorul de la pedala de accelerație pe cea de frână pentru a încetini sau opri. Acest lucru ajută la reducerea oboselii și a stresului în experienta zilnică a condusului prin oraș, permițând șoferului să utilizeze pedala de frână cu până la 90% mai putin decât în cazul mașinilor convenționale.

Infotainment

Noul afișaj îmbunătățit, de 7 inch, display-ul full-colour (TFT) ale Nissan LEAF afisează principalele functii, inclusiv informațiile sistemului audio și celui de navigație.

Ultima versiune a sistemului de navigație Nissan Connect EV include conectivitate Bluetooth. În plus față de caracteristicile de navigare standard, acesta include și informații în timp real cu privire la cele mai apropiate puncte de încărcare.

Una dintre cele mai populare caracteristici ale LEAF este capacitatea de a seta controlul climatizării pentru a activa la un anumit moment încălzirea automobilului sau răcirea acestuia, înainte de a începe o călătorie. Acest lucru permite clienților să economisească energia prin încălzirea sau răcirea autovehiculului direct de la sursa de alimentare, în timp ce se încarcă.

Nissan LEAF este disponibil în patru variante – Visia, Acenta, N-Connecta și Tekna.