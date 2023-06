Ford Mustang Mach-E GT AWD

La ora la care scriu aceste randuri, soarta motoarelor pe combustie e pecetluita. Tesla isi lasa concurentii sa alimenteze la SuperChargerele proprii, ba mai mult, incearca standardizarea conectorului propriu de incarcare, iar Toyota, dupa ce anunta baterii de 1500 km autonomie, recunoaste ca Elon Musk si Gigacasting revolutioneaza lumea auto si constructorul japonez va urma aceeasi cale.



Asadar, o prezentare a unui Mach-E GT AWD e mai mult decat binevenita. Lumea se schimba sub ochii nostri si e cazul sa ne miscam in directia corecta. Asa cum noi deja o facem, vom acorda din ce in ce mai mult spatiu vehiculelor si experientelor “electrice”. Asa cum veti vedea in filmarile noastre, tehnologia VE se dezvolta rapid si calatoriile lungi, desi nu neaparat ieftine, nu mai sunt o problema.

Desi nu e nici pe departe perfect, Mach-E mie imi place. Mult. Are o finete aparte, e spatios, impresionant, chiar daca nu e un Mustang veritabil, dar consuma destul de mult si nu te poti bucura de el asa cum ti-ai dori. Adica are si bune si rele…

Nu e nici foarte ieftin, dar nici n-ar trebui la usor sub 500 CP, insa, nu pot sa nu observ cu tristete ca aceasta electrificare, fortata sau nu, se face momentan in detrimentul marelui public, adica al majoritatii oamenilor, nu toti putem da 70-80 000 euro pentru un model EV. E cam timpul sa inceapa sa apara si alte masini, in zona de sub 30 000 euro, pentru ca e usor nedrept fata de oamenii obisnuiti, si sper ca si Ford va fi printre marcile care vor umple acest gol…