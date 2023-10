Renault Clio E-TECH full hybrid 145 esprit Alpine

Avem un test detaliat si cu o masinuta frumoasa si economica, adica noul Clio in varianta E-TECH, cu sistemul hibrid revizuit si modificari ale cutiei de viteze.

Pana la urma daca stam sa ne gandim, vrand-nevrand, electrificarea ne copleseste, fie ca vine sub forma EV sau ca aditie la un motor ICE. Dar este atat de rau oare?

Eu zic ca nu, pentru ca acest Clio se dovedeste a fi si suficient de dinamic, si rafinat si mai ales cumpatat in ceea ce priveste consumul de carburant.

Desigur, pretul poate fi o problema pentru multi, dar exista si variante non-hibrid, care sunt inca mai accesibile. Insa pentru cine priveste in viitor si mai ales la cum se desfasoara traficul in orasele noastre, varianta hibrid este imbatabila, mai ales ca merge foarte mult in mod EV.

Cutia de viteze are o treapta in plus pe modul termic, asta schimba destul de mult comportamentul masinii in general, schimbarile sunt mai rafinate, mai rare, mai putin sesizabile, in plus ajuta si la consum.

Versiunea de echipare esprit Alpine e deosebita, dar data fiind clasa masinii e greu de crezut sa se va vinde intr-un numar mare in Romania, mult mai probabil e ca cei care opteaza pentru hibrid sa aleaga o versiune de echipare intermediara, pretul fiind sensibil mai mic.