Renault Austral E-TECH full hybrid 200 iconic esprit Alpine

Asa cum am promis, revin cu filmarile noului Austral in varianta E-TECH 200 CP, modelul fiind varful de gama in acest moment, fara tractiune integrala, dar cu 4Control, adica ceva extrem de rar in segment si la nivelul asta de pret.

Echipare iconic esprit Alpine, adica top, sigur exista variante intermediare, pentru toate gusturile si buzunarele, insa un Austral corespunzator cam asa arata…

Sunt noutati multe, in primul rand hibridul are la baza un motor mic, turbo, de 3 cilindri, cilindree 1,2l, ajutat de un motor electric puternic si care permite rulaje indelungate in regim electric si asta ajuta enorm la consumul urban, dar si in regim mixt.

Dar important e altceva, cum se simte masina, nu doar pentru mine, pentru oricine, e diferita, dupa Megane E-TECH, Austral si probabil Scenic, vor avea misiunea sa duca Renault mai departe, cu un nou stil, cu o noua identitate.

Raportat la orice din segment, Austral e altceva, intr-un sens greu de explicat in cuvinte, poate “sofisticat” ar putea explica ceva din esenta modelului…