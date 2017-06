Descopera Noul Honda Civic, a zecea generatie Civic

Honda Trading lanseaza in Romania cea de-a zece generatie Honda Civic. Redesenat complet si reproiectat, noul Civic este simbolul spiritului inovativ si a cercetarilor pentru excelenta tehnica.

Rezultatul este un vehicul cu personalitate unica si spirit sportiv, un vehicul captivant, rafinat, confortabil si sofisticat.

“Suntem extrem de mandri sa lansam pe piata locala Noul Honda Civic si avem increderea ca este un model care va prinde foarte bine in randul clientilor, datorita designului inovativ si al dotarilor performante. Avem ca tinta sa vindem pe piata locala cel putin 300 de unitati din Noul Civic anul acesta“, a declarat Ionut Lupu, General Manager Honda Trading Romania.

Disponibil in doua tipuri de caroserii (hatchback si sedan), incontestabil distinctiv, inconfundabil elegant si sportiv, designul contemporan al noului Civic este o combinatie unica de linii dramatice, sculpturale si curbe line, atletice. Un vehicul proiectat sa atraga atentia si, esential, un vehicul proiectat pentru dinamica si pasiune.

Noul Civic devine reperul in materie de lungime total in segmentul C Hatchback, astfel fata de de generatia precedenta noul Civic este cu 136 mm mai lung, 30 mm mai lat si 20 mm mai jos. Varianta Sedan este cu 130 mm mai lunga si 18 mm mai joasa decat varianta hatchback. De remarcat ca varianta Sedan are un ampatament comparabil cu a precedentei generatii Accord (2700 mm vs 2705 mm).

Cel mai mare portbagaj din clasa sa este prezent pe noul Civic, varianta hatchback, cu o capacitate de pana 478l, in timp ce pe varianta sedan capacitatea este de 519l.

Noul Honda Civic prezinta doua motoare noi supraalimentate pe benzina pentru a oferi putere si economie de combustibil. Rafinatul si puternicul 1.5 VTEC TURBO de 182 CP disponibil pe ambele caroserii sau eficientul motor 1.0 VTEC TURBO de 129 CP, disponibil pe varianta hatchback sunt echipate cu tehnologia Earth Dreams care ofera echilibrul perfect intre performanta si eficienta. Noile motorizari pot fi combinate cu transmisie manuală cu 6 trepte sau cu noua si performanta transmisie automata CVT.

In materie de siguranta, Noul Civic stabileste noi standarde prin prezenta unei suite de tehnologii inglobate in sistemul Honda Sensing. Astfel, sistemul automat de franare cu functie de detectare pentru pietoni, sistemul de avertizare a coliziunilor frontale, sistemul de mentinere a benzii de circulatie, sistemul de asistare a mentinerii benzii de circulatie cu interventie activa, Cruise Control Adaptiv Inteligent, Limitator de viteza inteligent, sistemul de recunoastere a semnelor de circulatie sunt oferite inca de la primul nivel de echipare.

Noul Civic este singurul model compact, inclusiv din segmentul premium care ofera in definitie standard, de la primul nivel de echipare aceste tehnologii de siguranta.

Cu pozitia ergonomică de conducere si noul sistem de directie cu pinion dublu, Civic ofera un control excelent, pentru o experienta de conducere captivanta. Suspensia a fost reconfigurata pentru manevrabilitate dinamica si dispune de un sistem independent Multi-Link pe spate si suspensie MacPherson pe fata.

Fiecare detaliu al vehiculului a fost examinat si regandit, proiectand un cadru nou mai usor, din materiale rezistente la torsiune, pentru scaderea greutatii, rigidizand mai mult caroseria si sporind dinamica noului Civic.

Honda Civic beneficiaza de o gama vasta de tehnologii utile, ca noul si inteligentul sistem multimedia Honda CONNECT cu ecran touchscreen de 7″ si navigatie integrata, bancheta incalzita, trapa panoramica, amortizoarele controlate electronic si noua frana electronica de parcare, pentru a face fiecare calatorie mai placuta.

Noul Honda Civic este disponibil cu preturi incepand de la 18.500 Euro cu TVA inclus. Mai multe detalii online pe www.hondatrading.ro